Çin Büyükelçisi Batman'da temaslarda bulundu, mart veya nisanda heyet gelecek - Son Dakika
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Çin Büyükelçisi Batman'da temaslarda bulundu, mart veya nisanda heyet gelecek

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Çin Büyükelçisi Batman\'da temaslarda bulundu, mart veya nisanda heyet gelecek
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Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Batman'da Necat Nasıroğlu Külliyesi ve Batman Bilim ve İnovasyon Merkezini ziyaret etti. Temaslarda gıda, turizm, sanayi, teknoloji ve eğitimde iş birliği ile mart veya nisanda Çin'den Batman'a iş insanları heyeti gelmesi gündeme geldi.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Batman'daki temasları kapsamında Necat Nasıroğlu Külliyesi ve Batman Bilim ve İnovasyon Merkezini ziyaret etti. Programda, Çin ile Batman arasında gıda, turizm, sanayi, teknoloji ve eğitim alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi gündeme geldi.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun eşlik ettiği Büyükelçi Jiang Xuebin, ilk olarak Necat Nasıroğlu Külliyesindeki cami ve kütüphaneyi gezdi. Kütüphanede ders çalışan öğrencilerle sohbet eden Jiang, öğrencilere Çin'e gitmek isteyen olup olmadığını sordu. Heyet daha sonra Batman Bilim ve İnovasyon Merkezini ziyaret etti. Milletvekili Nasıroğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen programa Batman Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, parti il yönetimi ve davetliler katıldı. Nasıroğlu, Büyükelçi Jiang'a merkezi gezdirdi. Heyet, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Programda konuşan Milletvekili Nasıroğlu, Türkiye ve Çin'in üretim ve ihracattaki gücünü Batman için bir araya getirmek istediklerini belirterek, "Sadece Batman'la, sadece Türkiye'yle yetinmiyoruz. Türkiye'nin her ay ve her yıl ihracatta kırdığı rekorları basından takip ediyorsunuz. Dünyada ihracatı ve rekorlarıyla övünen bir diğer ülke de Çin. Gerçekten çalışkan, üreten ve ihracat yapan bir ülke. Bu iki enerjiyi bir araya getirerek Batman'ın daha da büyümesi, Güneydoğu'nun daha da güçlenmesi ve Türkiye'nin enerjisine enerji katmak için bugün bir aradayız" dedi.

Görüşmeler için üç başlık belirlediklerini ifade eden Nasıroğlu, şöyle devam etti:

"Birincisi, gıda sektöründe Batman'da ortak yatırımlar yapmak, Çin'e ihracat gerçekleştirmek ve Çinli yatırımcıları Batman'a davet etmek. İkincisi, turizmde Batman'ı Çinli ziyaretçiler için bir cazibe merkezi haline getirmek. Çinli vatandaşları Batman'la buluşturarak onlara Batman'ın ve Mezopotamya'nın eşsiz güzelliklerini tanıtmak istiyoruz. Üçüncüsü ise sanayi ve teknoloji. Batman'da organize sanayi bölgeleriyle büyük bir hamle yapıyoruz. Gıda, Raman, sera ve Samanyolu OSB projelerimizle sanayimizin, dışarıdan gelecek sermaye ve yatırımlarla daha da güçlenmesini istiyoruz. Batmanlı sanayicilerimizle ortak projeler üretilmesi için Çin iş dünyasını Batman iş dünyasıyla bir araya getirmeyi hedefliyoruz."

Karşılıklı ziyaretlerin planlandığını da belirten Nasıroğlu, "Büyükelçi yakın zamanda Batman'dan bir heyeti Ankara'da ağırlayacak. Mart veya nisan ayında da Çin'den bir iş insanları heyeti Batman'a gelecek. Heyeti Batman iş dünyasıyla yüz yüze bir araya getireceğiz" diye konuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin ise Batman'daki organize sanayi bölgesini ziyaret ederek mevcut durumu inceleyeceğini söyledi. Çin tarafının Batman ile somut iş birliğini geliştirmeye hazır olduğunu vurgulayan Jiang, "Öncelikle aramızdaki somut iş birliğini pekiştirmek istiyoruz. Ankara'daki Çinli iş insanları derneğini Batman'a davet edeceğiz. İkinci olarak yerel yönetimler arasındaki iletişimi ve diyaloğu geliştirmek istiyoruz. Batman'dan yetkilileri çeşitli etkinliklere katılmaları için Çin'e davet edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Eğitim ve kültür alanındaki iş birliğine de değinen Jiang, "Üçüncü olarak eğitim ve kültür alanındaki iş birliğini derinleştireceğiz. Üniversiteler ve ortaokullar arasındaki değişim programlarını artırmak, öğretmenlerin karşılıklı ziyaretlerini geliştirmek istiyoruz. Batman ile iş birliğimizi geliştirme konusunda son derece istekliyiz. Kamu kurumlarının ve toplumun farklı kesimlerinin ortak çabalarıyla Çin ile Batman arasındaki iş birliğinin sürekli gelişeceğini ve bunun Çin-Türkiye ilişkilerine de ivme kazandıracağını ümit ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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