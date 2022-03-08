Çin'den, Doğu Akdeniz'deki gerilim için diyalog çağrısı - Son Dakika

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliğin hiçbir tarafın çıkarına uymadığını belirterek, "Anlaşmazlığı diyalog yoluyla çözmeye ve Doğu Akdeniz bölgesinin barış ve istikrarını ortaklaşa korumaya çağırıyorum" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, bugün düzenlenen basın toplantısında, Ankara ile Atina arasında geçtiğimiz haftalarda Ege Denizi'ndeki Yunan adalarının silahlandırılması konusunda yaşanan gerilimi değerlendirdi. Zhao, her ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek, "Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliğin hiçbir tarafın çıkarına uymuyor. Taraflar arasındaki gerginliğin tırmanmasına yol açabilecek eylemlerden kaçınarak anlaşmazlığı diyalog yoluyla çözmeye ve Doğu Akdeniz bölgesinin barış ve istikrarını ortaklaşa korumaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, "Ege'deki bazı adalar, Lozan ve Paris anlaşması ile Yunanistan'a silahsızlandırma şartıyla verilmiştir. Yunanistan bu anlaşmaları ihlal ediyor. Bunun peşini bırakmayacağız. Uluslararası arenada tartışma başlatacağız" demişti. - PEKİN