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Çin Devlet Başkanı Jinping'den Bahar Bayramı öncesi Shanxi'ye ziyaret - Son Dakika

Çin Devlet Başkanı Jinping'den Bahar Bayramı öncesi Shanxi'ye ziyaret

27.01.2022 14:37
Çin Devlet Başkanı Jinping'den Bahar Bayramı öncesi Shanxi'ye ziyaret

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Bahar Bayramı öncesinde Shanxi eyaletinde halk ile bir araya geldi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Bahar Bayramı öncesinde Shanxi eyaletinde halk ile bir araya geldi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Bahar Bayramı öncesinde ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletine bir ziyaret gerçekleştirdi. Xi, bugün başlayan gezisi kapsamında eyaletteki iki köyün sakinlerini evlerinde ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Xi, geçen yıl sel yaşanan bölgedeki afet sonrası yeniden inşa çalışmalarının yanı sıra, yoksullukla mücadele ve köylerin canlandırılmasının ilerletilmesi için yürütülen projeleri inceledi.

Xi Jinping, art arda 10 yıldır her Bahar Bayramı öncesinde toplumun en alt kesimini oluşturan, özellikle de dezavantajlı gruplara mensup vatandaşları ziyaret ediyor.

Çin'in en önemli geleneksel bayramı olan Bahar Bayramı, 1 Şubat'ta başlayacak. - PEKİN

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Çin Halk Cumhuriyeti, Bahar Bayramı, Xi Jinping, Shanxi, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Çin Devlet Başkanı Jinping'den Bahar Bayramı öncesi Shanxi'ye ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin Devlet Başkanı Jinping'den Bahar Bayramı öncesi Shanxi'ye ziyaret - Son Dakika
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