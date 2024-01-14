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Çin Dışişleri Bakanı: Bağımsız bir Filistin devleti kurulması konusunda ısrarcı olunmalı - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı: Bağımsız bir Filistin devleti kurulması konusunda ısrarcı olunmalı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve tam egemen bir Filistin devletinin kurulması konusunda ısrarcı olunması gerektiğini belirtti. Ayrıca, sivillere yönelik şiddetin sona erdirilmesi ve uluslararası bir barış zirvesi çağrısı yapıldı.

Çin Dışişleri Bakanı: Bağımsız bir Filistin devleti kurulması konusunda ısrarcı olunmalı
14.01.2024 - 16:58,
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kahire ziyareti çerçevesinde Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile düzenlediği basın toplantısında "1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve tam egemen bir Filistin devletinin kurulması konusunda ısrarcı olunması gerekiyor" dedi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Gazze'de ateşkes çağrısında bulunan Wang Yi, "1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve tam egemen bir Filistin devletinin kurulması konusunda ısrarcı olunması gerekiyor" dedi.

Wang Yi ve Şukri tarafından yapılan ortak açıklamada ise, sivillere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik her türlü şiddet eylemine derhal son verilmesi gerektiği vurgulanırken, İsrail işgalini sona erdirmek ve Filistin davasına adil, kapsamlı ve kalıcı bir çözüm bulmak için uluslararası bir barış zirvesi çağrısında bulunuldu. - KAHİRE

Kaynak: İHA
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