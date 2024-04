Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüşme gerçekleştirdi

Politika

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, başkent Pekin'de ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Çin-ABD ilişkisindeki olumsuz etkenler giderek artıyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin ziyaretini sürdürüyor. Bakan Blinken, başkent Pekin'deki Diaoyutai Devlet Konukevi'nde Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi. İkili, görüşmenin başında Çin-ABD ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu. Çin Dışişleri Bakanı Wang, "Genel olarak Çin-ABD ilişkileri istikrar kazanmaya başlıyor. Her iki tarafta da diyaloğu, iş birliğini ve ilişkinin olumlu yönlerini artırdık. Bu, iki halkımız ve uluslararası toplum tarafından memnuniyetle karşılanmaktadır. Ancak aynı zamanda ilişkideki olumsuz etkenler giderek artıyor ve gelişiyor, ilişki her türlü aksaklıkla karşı karşıya. Çin'in meşru kalkınma hakları, makul olmayan bir şekilde baskı altına alındı ve temel çıkarlarımız zorluklarla karşı karşıya" ifadelerini kullandı.

Wang Yi, "Çin ve ABD istikrarla ilerlemek için doğru yönde mi yol almalı yoksa aşağı doğru bir sarmala mı dönmeli? Bu, iki ülkemizin önündeki önemli bir sorudur, samimiyetimizi sınamaktadır. Taraflar küresel sorunlara karşı uluslararası iş birliğine öncülük edip herkes için kazan-kazan mı sağlamalı yoksa rekabete ve çatışmaya mı girmeli, hatta çatışmaya mı sürüklenmeli? Uluslararası toplum cevabımızı bekliyor" şeklinde konuştu.

"ABD'yi Çin'in kırmızı çizgilerine basmamaya çağırdık"

Wang Yi, "Çin'in tavrı tutarlı. Her zaman insana, dünyaya ve geleceğe karşı sorumluluk duygusuyla hareket ettik. Çin'in konumu hep tutarlıydı. (Çin) Devlet Başkanı Xi Jinping'in ortaya koyduğu karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazançlı iş birliği ilkelerini izliyoruz. İstikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir bir Çin-ABD ilişkisine bağlıyız. Çin'in endişeleri de tutarlı. Her zaman birbirimizin temel çıkarlarına saygı gösterilmesi çağrısında bulunduk ve ABD'yi Çin'in iç işlerine müdahale etmemeye, Çin'in kalkınmasını engellememeye, Çin'in egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarları konusunda Çin'in kırmızı çizgilerine basmamaya çağırdık. Bu seferki ziyaretiniz, başkanlarımızın iletişimin sürdürülmesi, farklılıkların yönetilmesi, iş birliğinin ilerletilmesi ve uluslararası ilişkilerde koordinasyonun güçlendirilmesi konularındaki ortak anlayışlarının hayata geçirilmesine yönelik çabaların bir parçası. Bugün sizinle derinlemesine bir görüş alışverişinde bulunmayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

"Yüz yüze diplomasinin yerini hiçbir şey tutamaz"

Blinken ise konuşmasında, "Dün Şanghay'a güzel bir ziyaret gerçekleştirdik. Parti Sekreteri Chen'le, birlikte çalışan ve öğrenen Çinli ve ABD'li öğrencilerle ve Çin'de çok aktif olan iş dünyamızla güzel, samimi sohbetler gerçekleştirdik. Başkan (Joe Biden) benden iki başkanımızın geçtiğimiz yılın sonunda San Francisco'da mutabık kaldığı narkotikle mücadele konusunda iş birliğinin yeniden başlatılması, ordulararası görüşmelerin yeniden başlatılması, yapay zekanın geleceğine, risklerine ve güvenlik sorunlarına birlikte bakmak ve haklarımız arasındaki bağın güçlendirilmesi, aynı zamanda eleştirel bir şekilde farklılıklarımızın sorumlu bir şekilde yönetilmesi konularında ilerleme sağlamak için buraya gelmemi istedi. Başkanlarımızın belirlediği gündemde ilerlemek aktif diplomasi gerektirir ve bizce ilerleme sağlamak için yüz yüze diplomasinin yerini hiçbir şey tutamaz. Ancak aynı zamanda en azından yanlış anlamaları önlemek için farklılıklarımızın olduğu alanlar hakkında mümkün olduğunca net olmamızı sağlamak için. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin dünya çapında yol açtığı etki göz önüne alındığında bu sadece kendi halklarımız için değil, dünyanın her yerindeki insanlar için de sahip olduğumuz ortak bir sorumluluktur" ifadelerini kullandı.

Blinken, "Görüşmelerimizde farklılıklarımızın olduğu alanlar ve ABD'nin nerede durduğu konusunda çok açık olmayı sabırsızlıkla bekliyorum ve sizin de Çin adına aynısını yapacağınızdan hiç şüphem yok. Ancak bunu yapmamızın önemli olduğunun bir kez daha altını çiziyorum. Bence ilişkiyi sorumlu bir şekilde yönettiğimizi göstermek önemli. Umarım başkanlarımızın iş birliği yapmamız konusunda mutabakata vardığı konularda ilerleme kaydedebilir, aynı zamanda farklılıklarımızı, niyetimizi netleştirebilir ve birbirimize nerede durduğumuzu net bir şekilde anlatabiliriz" ifadelerini kullandı.

Blinken'in akşam saatlerinde Washington'a dönmeden önce Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile de görüşmesi bekleniyor.

"Derinlemesine ve kapsamlı bir görüşme yaptık"

Bakan Blinken, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile gerçekleştirdiği görüşmeye dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Blinken, "Bugün Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile derinlemesine ve kapsamlı bir görüşme yaptım. Rekabeti sorumlu bir şekilde yönetme çabamızın bir parçası olarak, her iki halkımıza da fayda sağlamak için ilerleme kaydedebileceğimiz (narkotikle mücadele gibi) ortak ilgi alanlarına ek olarak farklılıklarımızı da tartıştık" ifadelerini kullandı. - PEKİN