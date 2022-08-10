Çin, Tayvan'daki askeri tatbikatların sonlandığını duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Çin, Tayvan'daki askeri tatbikatların sonlandığını duyurdu

10.08.2022 13:13
Çin, Tayvan'daki askeri tatbikatların sonlandığını duyurdu

Çin, geçtiğimiz hafta ABD Temsilciler Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından başlattığı askeri tatbikatları sonlandırdıklarını duyurdu.

Çin, geçtiğimiz hafta ABD Temsilciler Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından başlattığı askeri tatbikatları sonlandırdıklarını duyurdu.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretiyle başlayan kriz devam ediyor. Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) tarafından yapılan açıklamada, Tayvan çevresindeki sularda ve hava sahasında yürütülen tatbikatların sona erdiğini duyuruldu. Açıklamada ayrıca Tayvan Boğazı'ndaki durumun yakından izleneceği ve muharebeye hazırlık tatbikatlarının düzenli olarak devam edeceği söylendi.

Çin Doğu Harekat Alan Komutanlığı, geçtiğimiz Perşembe günü başlayan ve 4 gün süren Tayvan çevresindeki tatbikatlarının sonra ermesinin ardından bugün yeni tatbikatlar düzenleneceğini duyurmuştu.

Tatbikatlar büyük tepki çekmişti

Çin'in Tayvan çevresinde düzenlediği tatbikatlar bazı ülkeler tarafından tepkiyle karşılanmıştı. ABD, Çin'in ABD Büyükelçisi Qin Gang'i Çin'in eylemlerini kınamak için Beyaz Saray'a çağırmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Çin'in, Pelosi'nin ziyaretine tepkisinin "açıkça kışkırtıcı" olduğunu ifade etmişti.

Öte yandan G7 ülkelerinin Dışişleri Bakanları tarafından yayınlanan ortak bildiride Çin'den Tayvan çevresindeki tatbikatlara son vermesi çağrısında bulunularak, "Çin'i bölgedeki statükoyu tek taraflı olarak zorla değiştirmemeye çağırıyoruz" denilmişti. - PEKİN

YORUMLAR
500
Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Zhaoxu: ABD, Çin'in kararlarına şaşırmamalı Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Zhaoxu: ABD, Çin'in kararlarına şaşırmamalı Çin, Tayvan çevresinde yeni tatbikatlar yapacak Çin, Tayvan çevresinde yeni tatbikatlar yapacak
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Nancy Pelosi, Tayvan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Çin, Tayvan'daki askeri tatbikatların sonlandığını duyurdu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:19 Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Türkiye imalatçı bir ülke
12:22 Fenerbahçe taraftarlarından Ali Koç'u kızdıracak video! Yarım milyona yakın görüntülenme aldı
12:22 AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: İstanbul'da AK Partili belediyelerdeki işçilere yüzde 80 zam yapılması kararlaştırıldı
12:05 Sivas'ta buğday hasadı rekolte zirve yapınca ambarlara sığmadı! Naylonlara sarılan mahsul toprağa gömüldü
11:54 Nihat Doğan ve 3 aylık hamile hayranının düğün pozu ortaya çıktı! Çiçekle karnını kamufle etti
11:47 Belediyenin işlettiği taşocağının izinsiz çalışma yaptığını iddia eden Orman İşletme Şefi görevden alındı
11:41 Akdeniz'e açılan Abdülhamid Han, Batı'yı panikletmeye yetti! ABD, Almanya, İngiltere ve Yunan basını Türkiye'yi suçladı
11:32 30 metreden denize atlayan çocuk omurgasını kırdı
11:24 8 yıllık evliliğini bitiren Petek Dinçöz'ün yeni nişanlısı Nida Büyükbayraktar, çocukluk aşkı çıktı
11:10 Ankara Melike Hatun Cami imamı Halil Konakcı: Dövme yaptırmak kanunen yasaklanmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 13:13:31. #1.13#
SON DAKİKA: Çin, Tayvan'daki askeri tatbikatların sonlandığını duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş