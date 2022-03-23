Çin, İsrail'e İşgal Altında Bulunan Filistin Topraklarındaki Yerleşimleri Genişletmeye Son Verme Çağrısında Bulundu - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 22 Mart (Xinhua) — Çin Salı günü İsrail'e işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki yerleşimleri genişletmeyi durdurma çağrısında bulundu. Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun, Güvenlik Konseyi'ne Filistin sorunu da dahil olmak üzere Ortadoğu'daki durum hakkında bilgi vererek, "İsrail'i yerleşim yerlerinin genişlemesini, Filistinlilerin tahliyesini ve Filistinlilerin evlerinin yıkılmasını durdurmaya ve 2334 sayılı Konsey kararında olduğu gibi Batı Şeria'daki Filistin topluluklarının gelişmesi için gereken koşulları yaratmaya çağırıyoruz" diye konuştu. Daimi Temsilci, İşgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuku ihlal ettiğini, işgal altındaki Filistin topraklarının bitişikliğini bozduğunu, Filistin halkının yaşam alanını daralttığını ve iki devletli çözüme ulaşma umutlarına zarar verdiğini söyledi.

Zhang, güvenlik durumuyla ilgili olarak ise, Çin'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki güvenlik durumunun son zamanlarda kötüye gitmesinden endişe duyduğunu ve şiddet yüzünden başta Filistinli çocuklar olmak üzere hem Filistin hem de İsrail tarafında meydana gelen kayıplardan derin üzüntü duyduğunu belirtti ve ekledi: "Çatışma ortamlarında çocukların korunması boş bir slogan değil, sarsılmaz bir ahlaki sorumluluk ve yerine getirilmesi gereken uluslararası bir yükümlülüktür. Son dönemde yaşanan şiddetin kapsamlı bir şekilde soruşturulması ve sorumlulardan etkin bir şekilde hesap sorulması çağrısında bulunuyoruz."

Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesini protesto eden Filistinli göstericiler İsrail askerleriyle çatışıyor, 4 Mart 2022. (Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/Xinhua)

Daimi Temsilci, Çin'in ilgili tüm tarafları kışkırtıcı söz ve eylemlerden ve şiddete teşvikten kaçınmaya, Kudüs'teki kutsal mekanların tarihi statükosunu ortaklaşa korumaya ve saygı duymaya, gerilimin tırmanarak kontrolden çıkmasını önlemek için her türlü çabayı göstermeye ve hem Müslümanlar hem de Yahudiler için önemli bayramların kutlanacağı Nisan ayı ile birlikte geçen yıl Gazze'de çıkan çatışmaların tekrar etmesine engel olmaya çağırdığını belirtti.

Daimi Temsilci ayrıca uluslararası toplumu Filistin'deki mali krizin hafifletilmesine, Filistin'in ekonomisini ve halkının geçimini iyileştirmesi ve Kovid-19 pandemisiyle savaşması için yapılan yardımlara devam etmeye çağırdı. Zhang, Avrupa'daki mevcut güvenlik durumunun tüm tarafların dikkatini çektiğini ancak Filistin-İsrail meselesinin de eşit derecede önemli olduğunun altını çizdi. Daimi Temsilci, "Filistin sorunu marjinalleştirilmemeli ve sorunun uzun süre sürüncemede kalmasına izin verilmemelidir. Çin, Filistin sorununda kapsamlı, adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılması için uluslararası toplumla birlikte aralıksız çaba sarf etmeye ve katkıda bulunmaya devam edecektir" dedi.