Çin, Kore Yarımadası'ndaki Nükleer Sorun Konusunda İtidal Çağrısı Yaptı - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 25 Mart (Xinhua) — Çin Cuma günü, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) bir gün önce gerçekleştirdiği kıtalararası balistik füze denemesinin ardından Kore Yarımadası'nda itidal çağrısında bulundu. Çin'in Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Zhang Jun, Kore Yarımadası'ndaki durum hakkında düzenlenen Güvenlik Konseyi toplantısında, "Mevcut şartlarda ilgili tarafları soğukkanlılıklarını korumaya, itidalli olmaya, doğru yol olan diyalog ve istişareye devam etmeye ve gerginlikleri artırabilecek ve yanlış hesaplara yol açabilecek her türlü adımdan kaçınmaya davet ediyoruz" dedi.

Zhang, "Yarımadanın kapı komşusu olarak Çin sürekli olarak yarımadanın barış ve istikrarını, nükleer silahlardan arındırılmasını ve diyalog ve istişare yoluyla bir çözüm aranması yaklaşımını desteklemiş ve katkıda bulunmuştur" dedi ve şunu ekledi: "ABD ve KDHC'nin farklılıklarını çözmek için etkin bir çözüm peşinde aktif olarak bir diyalog ve anlaşma arayışında olacaklarını umuyoruz." Zhang, yarımadadaki sorunun doğrudan taraflarının, yani ABD ve KDHC'nin gecikmeden doğrudan görüşmeleri yeniden devreye almaları gerektiğini söyledi.

Temsilci, "ABD tarafının iyi niyetini göstermesi, uygulama açısından uygun bir hareket tarzı benimsemesi ve durumu istikrara kavuşturmak için daha fazla çaba sarf etmesi, karşılıklı güven oluşturması ve diyaloğa yeniden başlaması doğru ve uygun olacaktır" dedi. Zhang, evrimleşen durum göz önünde bulundurulduğunda uluslararası toplumun yarımada sorununda sağduyu ve mantığa bağlı kalması ve yarımadadaki soruna siyasi bir çözüm bulunmasında pozitif ve yapıcı bir rol oynaması gerektiğinin altını çizdi.

Çin'in Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Zhang Jun (önde ortada), ABD'nin New York kentinde bulunan BM merkezinde Ukrayna'daki insani durum hakkında yapılan oylamanın ardından açıklama yapıyor, 23 Mart 2022. (Fotoğraf: Xie E/Xinhua)

Zhang, "Tarafların hiçbiri daha büyük gerginliğe yol açacak bir adım atmamalı; Yarımada, durumun vahim sonuçlarla tersine dönmesi bir yana, dramatik bir değişiklik riskini göze alamaz" dedikten sonra şöyle devam etti: "Şu anda acilen yapılması gereken ilgili tarafların aktif bir şekilde en son gelişmeler ışığında ve mevcut anlayışlar temelinde bu çıkmazdan siyasi bir çıkış yolu aramalarıdır." Büyükelçi, "Çin, tarafları önce yarımadada barış ve istikrarın daha iyi olmasını sağlamaları, ihtiyatlı konuşmaları ve davranmaları, diyalog ve istişare arayışında olmaları, senkronize adımlarla kademeli bir şekilde ilerleme ilkesinin rehberliğinde iki yönlü yaklaşımı benimsemeleri ve Yarımada'yı nükleer silahlardan arındırmak ve Yarımada'da bir barış mekanizmasını kurmak için yorulmadan çalışmaları için çağırıyor" dedi.

Zhang, KDHC'nin meşru endişelerinin giderilmesi ve hem ABD hem de KDHC'nin bir an önce doğrudan görüşmelere başlaması gerektiğine işaret etti. Çinli temsilci, "Güvenlik Konseyi'nin KDHC'ye ilişkin kararlarının kapsayıcı bir şekilde yorumlanıp uygulanması zorunludur. Bu kararlar kapsayıcı bir şekilde, tam olarak ve doğru bir şekilde uygulanmalıdır" dedi.

Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) 13 Şubat 2022 tarihli bu fotoğrafında, başkent Pyongyang'da 10.000 konutun inşasını içeren yeni bir projenin temel atma töreni görülüyor. (Fotoğraf: KCNA/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Zhang konuşmasında şunun altını çizdi: "Yarımada sorununun çıkmaza girmiş olması, bir dereceye kadar, bu konudaki belli bazı hükümlerin etkin bir şekilde uygulamaya konulamamasına bağlanabilir. İlgili taraflar bu hususu ciddiye almalı ve yaptırım hükümlerine tek taraflı olarak vurguda bulunmak yerine uygulamaya dönük gerçekçi adımlar atmalıdır."

Güvenlik Konseyi'nin yarımada sorunuyla ilgili olarak yapıcı bir rol oynaması gerektiğine işaret eden Zhang, Konsey'in, yaptırımları ve diğer hususları dışarıda bırakan baskı uygulamalarını ön plana çıkarmaması gerektiğini kaydetti. Zhang şöyle devam etti: "Uluslararası nükleer silahlardan arındırma rejiminin korunması bütün ülkelerin ortak çıkarınadır. Kore Yarımadası'nda ısrarlı ve zorlu nükleer sorun açısından bu önemli ve kritik anda bazı ülkeler uluslararası toplumun endişelerini göz ardı ederek nükleer silahlanma açısından ciddi bir risk teşkil eden nükleer denizaltı işbirliğine devam ettiler."