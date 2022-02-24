Çin: "Rusya'ya askeri destek planımız yok" - Son Dakika
Üye Girişi

Çin: "Rusya'ya askeri destek planımız yok"

24.02.2022 13:43
Çin: "Rusya'ya askeri destek planımız yok"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chungying, Çin'in Rusya'ya herhangi bir askeri teçhizat sağlama niyetinde olmadığını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chungying, Çin'in Rusya'ya herhangi bir askeri teçhizat sağlama niyetinde olmadığını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chungying, Rusya'nın askeri harekat kararının ardından açıklama yaptı. Hua Chunying, bu konuda Çin'in yaklaşımının ABD'nin yaklaşımından niteliksel olarak farklı olduğunu belirterek, "Çatışma riskini gördüğümüzde birbirimize silah sağlamak için inisiyatif almıyoruz. ABD'nin, Ukrayna'ya yaptığı gibi askeri tesis ve teçhizat sağlamayacağız. Güçlü bir ülke olarak Rusya'nın bu konuda Çin'e veya diğer ülkelere ihtiyacı olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - PEKİN

YORUMLAR
500
Rusya, ABD yaptırımlarına karşılık verecek Rusya, ABD yaptırımlarına karşılık verecek Rusya Dışişleri Bakanlığı: 'Yaptırımlara ABD tarafının hissedeceği şekilde ölçülü ve güçlü bir yanıt verilecek' Rusya Dışişleri Bakanlığı: 'Yaptırımlara ABD tarafının hissedeceği şekilde ölçülü ve güçlü bir yanıt verilecek'

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Çin: 'Rusya'ya askeri destek planımız yok' - Son Dakika


Son Dakika
13:35 Ukrayna askeri yetkililerinin iddiası: 50 Rus, 40 Ukrayna askeri öldü, 6 Rus uçağı düşürüldü
13:34 Buse Varol imaj değiştirdi! Alişan'dan yorum gecikmedi: Sürekli değiştiriyor, alıştık
13:17 Müttefiklerinden Rusya'ya destek! Çin: İşgal değil! İran: NATO'nun oyunu
13:11 Karısını öldüresiye dövüp gözaltına alınmıştı! Sebep olarak eşinin tayt giydiğini öne süren adam serbest bırakıldı
13:08 Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Puşilin: Operasyon çabuk bitecek
12:49 Rusya, Ukrayna operasyonunda hangi kentleri hedefliyor: İşte isim isim o kentler!
12:44 Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den açıklama: Eli silah tutan her vatandaşa silah verilecek
12:40 Damla Ersubaşı evlenme teklifi aldığı eski eşiyle tekrar ayrıldı
12:10 Dünya koronavirüs tedbirlerini gevşetiyor! Hangi ülkede hangi uygulamalar kaldırıldı?
11:59 Ukraynalı futbolcu savaşa böyle tepki gösterdi! Attığı gol sonrası Ukrayna Devlet Arması'nın olduğu bir tişört giydi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 13:49:26. #1.13#
SON DAKİKA: Çin: "Rusya'ya askeri destek planımız yok" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement