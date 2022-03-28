Çin, Üç Yaşından Küçük Çocukların Ebeveynleri İçin Kişisel Gelir Vergisini Azalttı - Son Dakika
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Çin, Üç Yaşından Küçük Çocukların Ebeveynleri İçin Kişisel Gelir Vergisini Azalttı

28.03.2022 19:51
Çin, Üç Yaşından Küçük Çocukların Ebeveynleri İçin Kişisel Gelir Vergisini Azalttı

BEİJİNG, 28 Mart (Xinhua) — Devlet Konseyi'nin Pazartesi günü yayınladığı bir genelgeye göre Çin, üç yaşın altındaki çocukların ebeveynlerine yönelik vergi indirimi politikaları duyurdu. Genelgede, 1 Ocak 2022'den başlayarak bu ebeveynlerin kişisel vergilendirilebilir gelirlerinin her bir bebek için ayda toplam 1.000 yuan (157 ABD doları) azaltılacağı kaydedildi. Genelgeye göre indirimin tamamı bir ebeveyn tarafından kullanılabilir […]

BEİJİNG, 28 Mart (Xinhua) — Devlet Konseyi'nin Pazartesi günü yayınladığı bir genelgeye göre Çin, üç yaşın altındaki çocukların ebeveynlerine yönelik vergi indirimi politikaları duyurdu. Genelgede, 1 Ocak 2022'den başlayarak bu ebeveynlerin kişisel vergilendirilebilir gelirlerinin her bir bebek için ayda toplam 1.000 yuan (157 ABD doları) azaltılacağı kaydedildi. Genelgeye göre indirimin tamamı bir ebeveyn tarafından kullanılabilir ya da eşit bir şekilde bölüşülebilir. Bu politika, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi ve Devlet Konseyi'nin Temmuz ayında aldığı, uzun vadeli ve dengeli nüfus gelişimini desteklemek için doğumlar konusundaki politikaları geliştirme kararının bir uygulaması.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Pazartesi, Vergi, Mart, Politika, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Politika Çin, Üç Yaşından Küçük Çocukların Ebeveynleri İçin Kişisel Gelir Vergisini Azalttı - Son Dakika


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