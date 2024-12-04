Çin ve Filipinler'de Gerginlik Tırmanıyor - Son Dakika
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Politika

Çin ve Filipinler'de Gerginlik Tırmanıyor

Çin ve Filipinler\'de Gerginlik Tırmanıyor

Çin gemisi, Filipinler balıkçı gemisine tazyikli su sıkarak çarptı; iki ülke arasında gerilim yükseldi.

04.12.2024 16:17
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Çin'e ait sahil güvenlik gemisi, Filipinler Balıkçılık ve Su Kaynakları Bürosu'na ait gemiye tazyikli su sıkıp kasıtlı olarak çarptı.

Çin ile Filipinler arasında Güney Çin Denizi'nde yaşanan egemenlik ihtilafı devam ediyor. Filipinler Sahil Güvenliği (PCG) tarafından yapılan açıklamada, Filipinler Balıkçılık ve Su Kaynakları Bürosu (BFAR) ile birlikte Filipinli balıkçılara destek amacıyla Scarborough Sığlığı civarında rutin devriye gerçekleştirildiği belirtildi. Devriye sırasında Filipinler gemilerinin Çin donanma gemisi ve Çin Sahil Güvenliğinin saldırgan eylemlerine maruz kaldığı aktarıldı. Yerel saatle 06.30 civarında Çin sahil güvenlik gemisinin Filipinler Balıkçılık ve Su Kaynakları Bürosu'na ait gemiye tazyikli su sıktığı, daha sonra kasıtlı olarak yandan çarptığı ifade edildi. Kısa süre sonra Çin gemisinin aynı gemiye ikinci kez tazyikli su sıktığı belirtildi. Filipinler gemilerinin ayrıca Çin gemilerinin engelleme ve tehlikeli manevralarına maruz kaldığı kaydedildi.

"Filipinli gemiler tehlike şekilde yaklaştı"

Çin Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada ise Filipinler gemilerinin "tehlikeli bir şekilde yaklaştığı", Çin mürettebatının eylemlerinin "yasalara uygun" olduğu ifade edildi. Filipinler'in "asılsız ithamlarda bulunmakla" suçlandığı açıklamada, Filipinler'in Çin gemisine kasıtlı olarak çarptığı öne sürüldü.

Güney Çin Denizi'ndeki anlaşmazlık

Filipinler, Scarborough Resifi'nin münhasır ekonomik bölgesi içinde yer aldığını iddia ederken, Çin ise resifin kendi egemenliğinde olduğunu öne sürüyor. - MANILA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Sahil Güvenlik, Balıkçılık, Filipinler, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Çin ve Filipinler'de Gerginlik Tırmanıyor - Son Dakika

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