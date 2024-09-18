Cittaslow Türkiye Ağı Toplantısı Eğirdir'de Gerçekleşti - Son Dakika
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Politika

Cittaslow Türkiye Ağı Toplantısı Eğirdir'de Gerçekleşti

Cittaslow Türkiye Ağı Toplantısı Eğirdir\'de Gerçekleşti

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cittaslow Türkiye Koordinatörü olarak üye ve aday belediye başkanlarıyla Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bir araya geldi. Toplantıda şehirlerin yurt dışında tanınırlığını arttırmak ve uluslararası iş birlikleri kurmak amacıyla yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

18.09.2024 17:12  Güncelleme: 17:15
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cittasslow Türkiye Koordinatörü Muhittin Böcek, 'Sakin Şehirler Ağı' olarak bilinen Uluslararası Belediyeler Birliği 'Cittaslow'a üye ve aday belediye başkanlarıyla Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bir araya geldi. Başkan Böcek, şehirlerin yurt dışında tanınırlığını arttıran farklı devletler ile iş birliği kurma ve birlikteliklerini geliştirme fırsatı sunan Cittaslow'da belediyelerle koordineli bir şekilde çalışacaklarını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cittasslow Türkiye Koordinatörü Muhittin Böcek, Türkiye Cittaslow şehirler toplantısı kapsamında üye ve aday şehirler ile Isparta'nın Eğirdir İlçesi'nde buluştu. Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda Cittaslow Türkiye Ağı'nın genel değerlendirilmesi yapıldı. Toplantının açılışında konuşan Başkan Muhittin Böcek, bütün belediye başkanlarının destekleriyle seçildiği bu görevde güzel işlere imza atacaklarını söyledi. Çalışmalara hızla başladıklarını söyleyen Başkan Böcek, "İlk işimiz olarak Cittaslow Türkiye ofisimizi kurduk, personellerimizi görevlendirdik. Telefonları ve e-posta adreslerimizi güncelledik. Web sayfamızı ve sosyal medyamızı güncelledik. Seçtiğimiz Türkiye Komitemiz ile ilk online toplantımızı gerçekleştirdik" dedi.

Şehirlerin tanıtımına katkı sağlıyor

Belediyelerin, dünya genelindeki ortaklıklarda ve uluslararası ilişkilerde aktif rol almasının önem arz ettiğini aktaran Muhittin Böcek, "33 ülkede bugün itibari ile 301 şehirde uygulanan, dünyanın en güçlü belediye ağlarından biri olan Cittaslow ağında olmamız son derece önemlidir. Kentlerin çevresel, kültürel ve toplumsal değerlerinin korunmasına katkı sağlayan bu ağın üyeleri olarak, şehirlerimizde yerel kimliklerimizi koruyarak yaşam kalitemizi artırma hedefimizi sürdüreceğiz. Yeni üye ilçelerimizin katılımıyla, bu hedeflere daha güçlü bir şekilde ilerleyecek ve ülkemizi uluslararası alanda en iyi şekilde temsil edeceğiz" diye konuştu.

Teknik gezi ve inceleme yapıldı

Toplantıda Cittaslow Türkiye Ağı'na üye belediyelerin çalışmaları, aday belediyelerin süreçleri değerlendirildi. Aday belediyelere gerçekleşen teknik geziler ele alınırken, yapılacak çalışmalara ilişkin karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, toplantıya ev sahipliğinden dolayı 'Sakin Şehir' Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer'e teşekkür etti. Toplantıdan sonra ise Eğirdir Belediye Başkanı Özer, ev sahipliğinde teknik gezi ve inceleme yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cittaslow Türkiye Ağı Toplantısı Eğirdir'de Gerçekleşti - Son Dakika

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