Çocuklar sordu, Başkan Öztürk cevapladı - Son Dakika
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Çocuklar sordu, Başkan Öztürk cevapladı

08.03.2022 13:00
Çocuklar sordu, Başkan Öztürk cevapladı

Amasya'nın Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen "Yöentim Birimleri" konulu programı çerçevesinde çocukların sorduğu yerel yönetim hakkındaki soruları yanıtladı.

Amasya'nın Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen "Yöentim Birimleri" konulu programı çerçevesinde çocukların sorduğu yerel yönetim hakkındaki soruları yanıtladı.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, okul ziyaretleri çerçevesinde Cumhuriyet İlkokulu 3. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi. 'Çocuklarımız Soruyor, Başkan Amca Cevaplıyor' programında çocukların sorularını yanıtlayan Başkan Öztürk, tüm çocukların sorularına samimiyetle cevap verdi.

Geleceğin teminatı olan çocuklara çeşitli bilgiler veren Belediye Başkanı Bayram Öztürk, " Türkiye'nin gençleri üzerinden yükseleceğine, onların dinamizmi, parlak hedefleri, duru zihinleriyle hedeflerimize ulaşacağına inancımız tamdır. Biz çocuklarımıza güveniyoruz. Bizim gençlerimizden beklentilerimiz çok büyük. İnanıyorum ki onlar da, kendilerine sunulan imkanları iyi değerlendirecek, tarihlerinden aldıkları özgüvenle büyük başarılara imza atacaklardır. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum. İyi ki varsınız. Siz bizim geleceğimizsiniz. Biz sizinle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı. - AMASYA

Çocuklar sordu, Başkan Öztürk cevapladı
Çocuklar sordu, Başkan Öztürk cevapladı
Çocuklar sordu, Başkan Öztürk cevapladı
Çocuklar sordu, Başkan Öztürk cevapladı
Çocuklar sordu, Başkan Öztürk cevapladı

YORUMLAR
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Kadınlar kent meydanında hünerlerini sergiledi Kadınlar kent meydanında hünerlerini sergiledi

İsmail Bayram, Cumhuriyet, Amasya, Taşova, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Çocuklar sordu, Başkan Öztürk cevapladı - Son Dakika


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