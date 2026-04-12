Çocuklardan TBMM'ye Dilek ve Temenniler

Üye Girişi
Son Dakika Logo

12.04.2026 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ortaokul öğrencilerinin dilekleri, 23 Nisan'da TBMM'de sergilenecek. Proje, vatandaşlık bilincini artırmayı hedefliyor.

TBMM Dilekçe Komisyonunca yürütülen "Küçük Eller, Büyük Dilekler" projesiyle ortaokul öğrencilerinin Meclis'e ilettiği dilek, temenni ve şikayetleri, TBMM'nin açılışının 106'ncı yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'te düzenlenecek törende sergilenecek.

Vatandaşların parlamentoya ilettiği dilek ve şikayetleri inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonu, dilekçe hakkının kullanımının teşvik edilmesi ve çocukların devletle iletişimi erken yaşta öğrenmelerini sağlayarak vatandaşlık bilincinin geliştirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde "Küçük Eller, Büyük Dilekler" projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığınca 81 ilde belirlenen okullarda öğrenim gören 6. ve 7. sınıf öğrencileri, farklı alanlarda dilek, temenni ve şikayetlerini Meclis'e iletti.

Yaklaşık 3 bin başvurunun gönderildiği Dilekçe Komisyonu'na en çok hayvan hakları, akran zorbalığı ve siber zorbalıkla mücadele ile okullarda sağlıklı ve ücretsiz gıdaya erişim konularına ilişkin dilekçe ulaştı.

Çocukların başvuruları arasından seçilecek 13 dilekçe, TBMM'nin açılışının 106'ncı yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'te düzenlenecek törende sergilenecek.

"En çok Isparta, Sakarya ve İstanbul illerinden başvuru aldık"

AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak yürüttükleri projeyle 6. ve 7. sınıf öğrencilerini dilekçe hakkıyla tanıştırdıklarını söyledi.

Yaklaşık 8 ay süren proje kapsamında e-Dilekçe portalını çocukların erişimine açtıklarını, çocukların da talep ve düşüncelerini bu portal üzerinden kendilerine aktardığını belirten Karamık, "Biz bu sayede gençlerin, çocukların devletle iletişimini erken yaşta öğrenmelerini, vatandaşlık bilincine sahip olmalarını sağladık, buna destek olduk." diye konuştu.

Dilekçe hakkının, anayasal bir vatandaşlık hakkı olduğunu vurgulayan Karamık, şunları kaydetti:

"Meclisin e-Dilekçe portalını gençlerimize, çocuklarımıza açtık. Türkiye ile ilgili ne düşünüyorlar, ne gibi sorunlar görüyorlar, nasıl hayalleri ve önerileri var, onları aldık. 3 bine yakın dilekçe geldi. En çok Isparta, Sakarya ve İstanbul'dan başvuru aldık. Dijital zorbalık, akran zorbalığı, çevre ve hayvanlarla ilgili sorunlar, sportif, kültürel, sanatsal faaliyetler, aile değerleri, anne, baba, çocuk ilişkileri konularında inanılmaz vizyoner projeler ve dilekçeler geldi. Aralarından seçtiklerimizi 23 Nisan haftası TBMM'de sergileyeceğiz, 13 çocuğumuzu da Meclis'te ağırlayacağız."

Karamık, çocukları erken yaşta demokrasi, insan hakları ve vatandaşlık bilinci, anayasal haklar gibi kavramlarla buluşturmanın, devletle yakınlaşmalarını sağlamanın önemine işaret ederek, "Belki onlardan gelecek çok küçük bir talep bile bir kanunun çıkmasına öncülük edecektir. Çocukların bilinç seviyesi, vizyonerliği gerçekten etkileyiciydi. Gelecek umut veriyor. Gençlerimize inanıyor ve güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, 23 Nisan, Politika, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 12:26:13. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.