Çok konuşulacak iddia! Koç ailesi hakkındaki tweet'i Murat Ongun mu attı?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yankı uyandıran Karadeniz turu, tartışmaları da beraberinde getirdi. Gezi sırasında çekilip daha sonra yayınlanan bir fotoğrafta, İmamoğlu'nun gazeteciler Nagehan Alçı, Ertuğrul Özkök gibi isimlerle poz vermesinin ardından, İBB Sözcüsü Murat Ongun'un gazeteci İsmail Küçükkaya aracılığıyla yaptığı açıklaması çok konuşuldu.

SÖZCÜLÜK BİRİMİNİ KAPATTI

Küçükkaya, Ongun'un, "Biz o tartışmaları önemsemiyoruz. Topu topu 200-300 kişinin kendi aralarındaki yorumlarıdır. Nagehan Alçı o bölgede çok seviliyor. Biz fotoğrafın bütününe bakıyoruz" dediğini aktardı. Fotoğrafla başlayan tartışma bu açıklamayla alevlenirken, süreç İmamoğlu'nun göreve geldikten sonra oluşturduğu basın sözcülüğü makamını kapatmasına kadar geldi.

O TWEET'İ MURAT ONGUN MU ATTI?

Olayın yankıları sürerken konuyla ilgili ciddi bir iddia ortaya atıldı. Ekrem İmamoğlu'nun İBB Sözcülüğü birimini kapatmak zorunda bırakan olayın arkasında, kendi hesabından Murat Ongun tarafından atılan Koç ailesi tweeti olduğu iddia edildi. İmamoğlu'nun Koç'a yönelik paylaşımında, "Koç Grubu YK BV. Ali Koç'un açıklamasını dinledim. 'İmamoğlu Koç Ailesi'nin Projesidir' komplosunu yıktığı için teşekkürler. İktidara toz kondurmamasını camianın takdirine bırakıyorum. Fenerbahçe'nin her zaman yanındayım. Bu dilin saygın Koç Ailesi'ne zarar vermemesi dileğiyle" ifadeleri yer almıştı. Ongun tarafından atıldığı öne sürülen tweet'ten birkaç gün sonra İmamoğlu'nun, Ali Koç'u bizzat ziyaret edip özür dilediği söylentileri dillendirilmişti. Kulislerde Ongun'un görevden alınmasının bu olay sonrası gündeme alındığı, hatta Koç'un İmamoğlu'na bunu şart koştuğu konuşuldu.