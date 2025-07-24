Columbia Üniversitesi\'ne 221 Milyon Dolarlık Anlaşma

Columbia Üniversitesi, Yahudi öğrencileri savunmadığı gerekçesiyle başlatılan federal soruşturma kapsamında ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle anlaşmaya vararak yaklaşık 221 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etti.

ABD'nin Ivy League mensubu Columbia Üniversitesi, Yahudi öğrencilere yönelik ayrımcılık iddiaları üzerine başlatılan federal soruşturmada ABD Başkanı Donald Trump hükümeti ile anlaşmaya vardı. Üniversite, anlaşma kapsamında önümüzdeki 3 yıl içinde 200 milyon dolarlık tazminat ödemeyi taahhüt etti. Columbia Üniversitesi'nin geçici Başkanı Claire Shipman, dün yaptığı açıklamada, "Bu anlaşma, uzun süren federal inceleme ve kurumsal belirsizlik döneminin ardından önemli bir adım niteliğindedir, kurumsal belirsizlik sona eriyor" ifadelerini kullandı.

"Columbia'nın reformları yol haritasıdır"

ABD Eğitim Bakanı Linda McMahon, Columbia ile varılan anlaşma ile ilgili yaptığı açıklamada, "Columbia'nın reformları, Amerikan halkının güvenini yeniden kazanmak isteyen seçkin üniversiteler için bir yol haritasıdır" dedi.

Trump, Columbia'nın kararından memnun

ABD Başkanı Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, "Trump yönetiminin Columbia Üniversitesi ile tarihi bir anlaşmaya vardığını duyurmaktan memnuniyet duyarım. Columbia, federal yasayı ihlal ettiği için ABD hükümetine 200 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti. Ayrıca, yasadışı bir şekilde hedef alınarak taciz edilen Yahudi çalışanlarına 20 milyon doların üzerinde tazminat ödeyecek. Columbia, saçma kapsayıcı politikalarını sonlandırmayı, öğrencileri sadece layığına göre kabul etmeyi ve kampüsteki öğrencilerin sivil özgürlüklerini korumayı taahhüt etti. Çok sayıda insana zarar veren, adaletsiz, haksız davranan ve büyük bir kısmı hükümetimizden gelen federal fonları yanlış kullanan diğer birçok yükseköğretim kurumu da sırada. Bu sürece dahil olmak büyük bir onur. Bu önemli anlaşmada bizimle birlikte çalışan Bakan Linda McMahon ve tüm çalışanlara teşekkür ve tebriklerimi sunuyorum. Ayrıca, doğru olanı yapmayı kabul eden Columbia Üniversitesi'ne de teşekkür ve takdirlerimi sunuyorum. Ülkemizde, belki de hiç olmadığı kadar parlak bir geleceklerinin olmasını sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Protestolara katılan öğrenciler okuldan atılıyor

Üniversite yönetimi, Mayıs ayında ana kütüphane önünde düzenlenen Filistin destekçisi gösterilere ve geçtiğimiz yıl mezuniyet haftası sırasında kurulan kampa katılan 70'ten fazla öğrenciye okuldan uzaklaştırma, atılma ve diploma iptali dahil olmak üzere disiplin cezaları uygulayacağını açıkladı.

Üniversite, kendisine karşı yürütülen soruşturma sürecinde 400 milyon doları aşan federal hibelerin iptal edilmesiyle milyarlarca dolarlık kamu desteğini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmıştı. - NEW YORK