Çömez'den NATO Zirvesi Eleştirisi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, NATO Ankara Zirvesi hazırlıklarına ilişkin, "İnsanların yürüyüş yaptığı yerler kapatılmış. Arka taraf fakirlik, mezbelelik, açlık, sefalet. Dünyanın hangi ülkesinde böyle bir despotik uygulama var?" dedi.

Çömez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi tedbirlerini eleştirdi.

Valilik kararıyla alınan yürüyüş ve toplantı yasağının kabul edilemeyeceğini savunan Çömez, zirve öncesinde bazı kişilerin tutuklandığını öne sürerek, ilk defa "koruyucu tutuklama" kavramına tanıklık ettiklerini söyledi.

NATO'ya karşı faaliyet düzenleme ihtimali olan kişilerin tutuklandığını iddia eden Çömez, bu kişilerin arasında yaşça büyük olanların, öğretmenlerin ve öğretim üyelerinin de bulunduğunu dile getirdi.

NATO Ankara Zirvesi hazırlıkları kapsamında 12 milyar lira harcandığını ileri süren Çömez, "Millet adına bütün bunların hesabını soruyoruz, cevap yok. Hangi yetkiyle yaptınız, paranın kaynağı neresi, cevap yok." diye konuştu.

Ankara'da bazı mahallelerde "fakirliğin ve sefaletin gizlenmesi amacıyla panolama işlemi yapıldığını" savunan Çömez, "İnsanların yürüyüş yaptığı yerler kapatılmış. Arka taraf fakirlik, mezbelelik, açlık, sefalet. Dünyanın hangi ülkesinde böyle bir despotik uygulama var? Neymiş efendim, 'arka taraftaki yıkıntılar, gecekondular, fakirlik, açlık, sefalet görülmesin, yollar kapatılmış'. Soruyorum şimdi iktidar yetkililerine, çoluğun çocuğun yürüyüş alanına nasıl böyle bir bariyer koyarsınız?" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "hoşuna gitsin diye" ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önüne antik görünümlü sütun ve vazolar yerleştirildiğini ileri süren Çömez, tedbirler kapsamında kamu hastanelerinde muayene sürelerinin 20 dakikaya çıkartıldığını iddia etti.

Türkiye dışındaki NATO üyesi ülkelerin hepsinde askeri hastane olduğunu söyleyen Çömez, bu duruma tepki gösterdi.

Buğday alım fiyatlarına ilişkin tepkilerini dile getiren Çömez, "Artık bu ülkede buğday ekecek çiftçi bulamayacaksınız. Çiftçi kan ağlıyor ve bu yıl alacağı parayla önümüzdeki yıl artık buğday ekebilecek imkanı maalesef olmayacak." görüşlerini paylaştı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın "Bayrak mitingi yapanlarımızın, milletimizin, memleketimizin milliyetçi duygularıyla meydana çıkan insanlarımızın da bilmesi gerekir ki, 40 yıl kaybettik. Bir 40 yıl daha niye kaybedelim?" açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulunan Çömez, "Bu 40 yılın 24 yılı senin iktidarında oldu, soruyorum: 2002'de sen iktidara geldiğinde bu ülkede neredeyse terör sıfırlanmıştı. 24 yıldır ne yaptın terörü bitirmek için?" dedi.

Çömez, "Terörsüz Türkiye" sürecine yönelik de bazı eleştirilerde bulundu.