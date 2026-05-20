COP31 Hazırlıkları Kopenhag\'da Toplandı

COP31 Başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile bir araya geldi.

COP31 Başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "COP31 Başkanlığımızda müzakereleri yürütecek Avustralya ile kahvaltıda buluştuk. Antalya'da ev sahipliğini yapacağımız zirveye ilişkin hazırlıklarımızı, bundan sonra yapacaklarımızı ele aldık. Küresel iklim diplomasisinde güçlü eş güdüm ve ortak vizyonla ilerlemeyi sürdürüyoruz. Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Sayın Chris Bowen'a nazik daveti için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.