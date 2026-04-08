COP31 İçin Antalya\'da Önemli Görüşme

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 31'inci Oturumu'na (COP31) ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Kurum, Bakanlık'ta gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, 66. Hükümetimizin Dışişleri Bakanı, Antalya Milletvekilimiz Mevlüt Çavuşoğlu, milletvekillerimiz, il başkanımız, Antalyaspor Başkanımız ile Bakanlığımızda bir araya geldik. COP31 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak Akdeniz'in incisi Antalya'mızın turizm potansiyelini güçlendirecek projeler üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Şehrimiz için ortak akıl ve iş birliğiyle çalışmaya devam ediyoruz."