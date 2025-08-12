Çopuroğlu; Konya\'da Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Programına katıldı

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu Konya'nın Meram ilçesinde "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" Programına katıldı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında Konya'nın Meram ilçesinde gün boyu sürecek saha çalışmaları gerçekleştirecek. Program çerçevesinde teşkilat mensupları, sivil toplum kuruluşları, esnaflar ve vatandaşlarla bir araya gelecek olan Milletvekili Çopuroğlu, yerel ve ulusal gündeme ilişkin istişarelerde bulunacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Teşkilat, sahada milletimizle hemhal oldukça güçlenir. Bizim gücümüz, milletimizin duasından gelir" sözlerini hatırlatan Çopuroğlu, ziyaretle ilgili olarak, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, milletimizin beklenti ve önerilerini birebir dinlemek, sorunları yerinde görmek ve çözüm için adım atmak en önemli vazifemizdir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, sahada olmaya ve milletimizle gönül gönüle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ