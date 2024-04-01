Çorum Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilen Cumhur İttifakı'nın adayı Halil İbrahim Aşgın, "İlk 5 yılda olduğu gibi Hakk'ın rızası ve halkın duası dışında dünyevi hiçbir şeyi önümüze hedef olarak koymadan aşkla, muhabbetle yola revan oluyoruz." dedi.
Kentte vatandaşlar, şehir merkezindeki tarihi taş bina önünde toplanarak, AK Parti'li Aşgın'ın başarısını kutladı.
Çorum Belediyesi Mehter Takımı'nın gösteri yaptığı kutlama etkinliğinde havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.
Burada vatandaşlara hitap eden Aşgın, Çorum'da yeniden sevginin, barışın, kardeşliğin kazandığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici önderliğinde yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini belirten Aşgın, "İlk 5 yılda olduğu gibi Hakk'ın rızası ve halkın duası dışında dünyevi hiçbir şeyi önümüze hedef olarak koymadan aşkla, muhabbetle yola revan oluyoruz. Bunun için Rabb'ime binlerce kez şükrediyorum." dedi.
Çorum'da 15 mahalleyi bir ve beraber görerek, adaletten ayrılmadan doğru işi yapmaya gayret göstereceğini dile getiren Aşgın, "Durmadan, usanmadan koşacağız. Bu süreçte emekleriyle, dualarıyla bize katkısı olan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Programa AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı ile Cumhur İttifakı'ndaki siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.
Son Dakika › Politika › Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, seçim zaferini kutladı - Son Dakika
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yapan İBB Başkan Adayı Murat Kurum, sandıkların açılmasıyla birlikte milletin yanında olacaklarını ve İstanbullular için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Kurum, seçim sürecinde kendilerine destek verenlere teşekkür etti ve Türkiye'nin geleceği için çalışacaklarını vurguladı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından CHP il binasında konuşma yapan Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un kendisine verdiği görevleri onurlu ve sorumlulukla yerine getireceğini belirtti.
AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen, Isparta Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçildi. Başdeğirmen, seçim sonuçlarını kutlamak için Kaymakkampı Meydanı'nda toplananlar tarafından coşkuyla karşılandı. Başdeğirmen, yaptığı konuşmada, Ispartalıların AK Parti belediyeciliğini ve kendisini belediye başkanı olarak görmek isteğini belli ettiklerini dile getirdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, İzmir'deki seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi ve CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ı tebrik etti. Dağ, 'İzmirliler bize, belediyenin şehrimizin ihtiyaçlarını giderip gidermediğini, sorunlarını çözüp çözmediğini denetleme yetkisi vermiştir' dedi.
Bursa'da yapılan yerel seçimlerde sonuçlar netleşmeye başladı. Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Mustafa Bozbey önde götürürken, AK Parti Adayı Alinur Aktaş ise oy oranında azalış olduğunu belirtti.
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