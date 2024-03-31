Çorum\'da oy sayım işlemi başladı

Politika

Çorum'da saat 17.00 itibari ile kapatılan sandıklarda oy sayım işlemine başlanıldı.

Çorum'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy kullanma işlemi saat 17.00 itibari ile sona erdi. 977 bina ve okuldaki bin 791 sandıkta 406 bin 838 vatandaşın sandığa gittiği Çorum'da, oy kullanma işleminin sona ermesi ile sandıklar açıldı. Seçim sandığı görevlileri tarafından zarflardan çıkartılan oylar sayılmaya başlandı.

Öte yandan, Çorum'da Merkez ilçe belediye başkanlığı, 13 ilçe, 2 belde belediye başkanlığı, 37 il genel meclisi üyeliği, 188 belediye meclis üyeliği ve 885 köy ve mahalle muhtarı için oy kullanıldı. - ÇORUM