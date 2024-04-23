Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Politika

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nı kutladı

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında Atatürk'ün çocuklara verdiği öneme dikkat çekti. Kozay, TBMM'nin açılışıyla egemenliğin halka verildiğini vurgulayarak, çocukların geleceğimiz için önemini vurguladı.

23.04.2024 10:35  Güncelleme: 10:40
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Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında TBMM'nin açıldığı günü çocuklara bayram olarak armağan eden Atatürk'ün çocuklara verdiği öneme dikkati çekti. Kozay, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı yürekten kutluyorum" dedi.

TBMM'nin açılışıyla egemenliğin saraydan alınıp halka verildiğini anımsatan Başkan Kozay, "23 Nisan 1920'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı, emperyalist işgalci güçlere karşı ulusumuz ve ülkemiz için bir dönüm noktası olmuştur. TBMM'nin açılmasıyla egemenlik ulusumuza geçmiş, ulusumuz kendi kaderini tayin ederek bağımsızlık ve özgürlük yolunda topyekün mücadeleyi seçmiştir. Büyük Önder Atatürk'ün böylesine önemli bir günü çocuklara bayram olarak armağan edişini doğru tahlil etmeli, çocuklarımızın geleceğimiz için öneminin bilincinde olmalıyız" diye konuştu.

Atatürk'ün "Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar" sözünü anımsatan Kozay, "Çocuklarımız hem bugünümüz hem de yarınlarımız. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz evlatlarımızı her türlü kötülükten korumalı, ülkemizi birlik ve beraberlik içinde daha güçlü, çağdaş ve mutlu yarınlara taşıyabilmek için onları sağlıklı, donanımlı ve özgür bireyler olarak yetiştirmeliyiz" dedi.

Tüm halkın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Başkan Kozay, "TBMM'nin açılışının 104.yıldönümünde bizlere bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü kazandıran Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle minnetle anıyor, tüm ulusumuzun Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını yürekten kutluyorum. Bayramımız kutlu olsun" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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