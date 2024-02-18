Cumhur İttifakı Adayı Hamza Dağ: "4.5 milyon hemşehrimiz bizim başımızın tacıdır"
İZMİR - Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ seçim çalışmaları kapsamında Aliağa'da vatandaşlarla buluştu. Dağ, "4.5 milyon hemşehrimiz bizim başımızın tacıdır. Bugüne kadar böyle baktık, bundan sonra da böyle bakacağız. Siyasi görüşü ne olursa olsun, herkes bizim başımızın tacı olacaktır" dedi.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında sabahın erken saatlerinde Aliağa'da STK ve Oda Temsilcileriyle bir araya geldi. Dağ, daha sonra Aliağa Vanlılar Derneği'nin kahvaltı programına katıldı.
Dağ'dan söz verdiği aileye ziyaret
Hamza Dağ, daha önce karşılaştığı Gümüştaş ailesi ile yaptığı sohbet üzerine aile tarafından evlerine davet edilmişti. Bu davete icabet eden Dağ, bugün Aliağa'da oturan aileyi ziyaret etti. Aile ile sohbet eden Dağ, sağlık sorunu olan aile büyüğü için geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Hamza Dağ, Aliağa Cemevini ziyaret etti
Hamza Dağ ve beraberindekiler daha sonra ilçedeki Aliağa Cemevi'ni ziyaret etti. Alevi Kültür Dernekleri Aliağa Şubesi Başkanı Celal Süslü ve dernek yöneticileriyle bir araya gelen Dağ, taleplerini dinledi. Seçim sürecine ilişkin dernek yöneticilerine bilgi veren Dağ, daha sonra "Hızır Oruçları Kurban Lokması" nedeniyle bir araya gelen vatandaşlarla bir araya geldi.
Dağ muhtarlar ile bir araya geldi
Dağ'ın ilçedeki son ziyareti ise ilçedeki Yenişakran Mahallesi oldu. Dağ buradaki mahalle kahvehanesinde muhtarlar ve vatandaşla bir araya geldi. Hamza Dağ burada yaptığı konuşmada, mevcut Büyükşehir Belediye Başkanına seslenerek, su fiyatlarında indirime gitmelerini istedi. İlçenin en büyük sorunlarından biri olan kanalizasyon sorununu da 1 Nisan'dan sonra çözeceğini belirten Dağ, "İzmir'in dört bir tarafına söz veriyoruz 50 bin sosyal konut kazandıracağız. Bunu Büyükşehir belediyesi eliyle yapacağız" dedi.
Hamza Dağ'a beraberinde Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Tansu Kaya ve AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Bedrettin Yaşar Demir eşlik etti.
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