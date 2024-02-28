Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, seçimi kazandıkları takdirde su fiyatlarında yüzde 50 indirim yapacaklarını söyledi.
Samanpazarı esnafını ziyaret eden, vatandaşlarla sohbet eden Altınok, daha sonra Ulucanlar Cezaevi'nde düzenlenen Esnaf Buluşması Programı'na katıldı.
Altınok, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da hazır bulunduğu programdaki konuşmasında, belediye başkanının şehrin 5 yılını değil, kentin geleceğini planladığını belirtti.
Olası bir İstanbul depremi nedeniyle birçok iş insanının firmalarını Ankara'ya taşıdığını dile getiren Altınok, Ankara'da 5 yılda bir tane bile organize sanayi bölgesi yapılmadığını ifade etti.
Altınok, "İnşallah mevcut olan organize sanayi bölgelerimizin altyapısını, üstyapısını yapacağız. Üstelik de 'Para ver, yapayım' anlayışı yok. Hiçbir para talebinde bulunmadan AR-GE merkezlerini kuracağız." diye konuştu.
Önceki yıllarda sağanak nedeniyle Ankara'da 7 kişinin vefat ettiğini hatırlatan Altınok, bunun nedeninin mazgalların periyodik olarak temizlenmemesi olduğunu söyledi.
Seçimi kazandıkları takdirde Ankara'yı eser ve projelerle cazip hale getireceklerini belirten Altınok, "Devasa akvaryum, tropik sera, hayvanat bahçesini de yapacağız. Gerçek, sahte değil. Dijital hayvanat bahçesine 160 milyon para harcadı. Bunun gibi bir iki parayı fuar alanına harcasaydın. Havaalanı metrosu ve Altındağ-Siteler metrosu yapacağız." diye konuştu.
Şu an Türkiye'nin en pahalı suyunu Ankaralının tükettiğini söyleyen Altınok, "31 Mart'tan sonra su fiyatlarını yüzde 50 indireceğiz." ifadesini kullandı.
Ankara'yı, tarımın da başkenti haline getirmek istediklerini söyleyen Altınok, esnafa ve emekliye verecekleri destekleri de anlattı.
Programda, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve AK Parti'nin Altındağ Belediyesi Başkan adayı Veysel Tiryaki de konuşma yaptı.
Son Dakika › Politika › Cumhur İttifakı Adayı Turgut Altınok: Ankara'da Su Fiyatlarını Yüzde 50 İndireceğiz - Son Dakika
TBMM'de AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'le polemiğe giren CHP Milletvekili Mahmut Tanal, "Sen FETÖ'nün daniskasısın! FETÖ'cü arıyorsan bak, bakan burada. Bekir Bey, FETÖ için 'O muhteremdir' diyordu." sözleriyle Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ı hedef aldı. Tanal'a yanıt veren Bozdağ, "Ben onları çöplüğe, lağıma attım. Oradan elinizi soktukça eliniz de kirlenir ağzınız da kirlenir. Lütfen bunu yapmayın. Ben FETÖ ile mücadele eden adamım." ifadelerini kullandı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendikleri Trabzonspor maçının hakemine tepki gösterdi. Hakemin adil olmadığını savunan Atan, "VAR hakemi Alper Ulusoy'un ilk yarıda Emirhan'a atılan dirseği nasıl görmediğini masaya koymak isterim! Bu ligde Anadolu takımları da var, ona göre maç yönetmeleri gerekiyor hakemlerin" dedi.
Trabzonspor, sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i Edin Visca'nın 57. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.
İstanbul'da yarın beklenen sis, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 13.00'e kadar olan İstanbul kalkışlı uçuşların yüzde 10'u iptal edildi.
Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna'ya barış çağrısında bulundu. Erdoğan, "Savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum. Barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya 8 dakika içinde cevap verdi. Rakibine videolu bir paylaşımla yanıt veren sarı-kırmzızılılar, paylaşıma Dursun Özbek'in dün söylemiş olduğu "Google'a, 'Ananas', 'Tesbih', 'Şike, 'Halı sahada dostluk' maçları yazın. Bakın karşınıza ne çıkıyor. Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde olduğunuz ateş üfleyerek sönmez" notunu da düştü.
Geçtiğimiz aylarda bir pavyonda çekilen görüntüleriyle adından söz ettiren ve videosuyla sosyal medyada viral olan Ukraynalı kadın, sosyal medya hesabından bebek beklediğini duyurdu.
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, "Google'a girin; ananas, tespih, teşvik, şike, halı sahada dostluk maçları yazın, bakın karşınıza ne çıkıyor" açıklamasına yanıt verdi. Açıklamada, "3 Temmuz'un üzerinden yaklaşık 13 yıl geçtikten sonra FETÖ taktik ve usullerini kullanarak, şanlı kulübümüze karşı yeni bir tezgah kurmaya yeltenebilmeleri de geçmişten gelen karakterlerinin bugüne kalan mirasıdır" ifadeleri yer alırken, Dursun Özbek hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, katıldığı toplantıda bir gazetecinin, ''Seçilmeniz halinde belediyenin sosyal tesislerinde içkiyi (alkolü) yasaklamayı düşünüyor musunuz? Yaşam tarzına müdahale olacak mı?'' sorusuna net yanıt verdi. Hamza Dağ, ''Benim cevabım çok net. Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne talip değilim.'' ifadelerini kullandı.
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