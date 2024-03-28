AK Parti Ortahisar İlçe Mitinginde Projeler Konuşuldu

Politika

AK Parti Ortahisar ilçe mitinginde konuşan Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayları Ahmet Metin Genç ve Ergin Aydın projelerle ilgili söz verdiler.

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen mitinge AK Parti Trabzon milletvekilleri, AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu, Cumhur İttifakı AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç, Cumhur İttifakı AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın, çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.

"Bu şehre bir çivi çakmanın gayretindeyiz"

Mitingde Cumhur İttifakı mensuplarına hitap eden Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ahmet Metin Genç, "Trabzon'umuzun saygıdeğer güzel insanları, bizleri yalnız bırakmayıp bu programa teşrif eden güzel insanlar sizleri saygıyla selamlıyorum. Kendisini milletine, memleketine hizmet etmeye adamış olan, 21 yüzyıl lideri, ülkesini şaha kaldırmış, yeni bir yol başlatmış olan Cumhurbaşkanımızın dava arkadaşı olarak 22 senedir görev yapıyoruz. AK Parti İl Başkanı oldum ve Ortahisar'ın hamdolsun kurucu belediye başkanı oldum. Biz şuna inanıyoruz, hizmet etmeyi de Cenab-ı Allah nasip ederse yapabilirsiniz. Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle Cumhur İttifakı'nın adayı olarak buradayım. İnşallah yeni dönemde de hemşehrilerimize daha çok hizmet etmek istiyoruz. Bu şehri çok seviyorum. Karakteriyle, duruşuyla beraber teşekkür ediyorum. Şimdi istiyorum ki, bu sevginin karşılığını da yeni dönemde hizmetlerle şehrimize kazandırmak istiyoruz. Heyecanımız ve gençliğimiz var. En azından soyadım genç. Azimliyiz, kararlıyız. Bu güzel şehrimizde kim bir çivi çakmışsa Allah ondan razı olsun. Biz de bir çivi daha çakmanın gayretindeyiz.

Allah nasip ederse gelir gelmez söz verdiğim raylı sistem konusunda işe başlayacağız. Samsun'da raylı sistem var. O da bizim şehrimiz. Trabzon'da da olacak. Yine hemşehrilerimizin bizden süratle beklediği Gülcemal konusunda adım atacağız. Beş tane sanayi sitemizi dönüştürüyoruz. Buralarda 1700 tane esnafımız ar. Kalıcı, modern sanayi siteleri yapacağız. Geçen hafta bakanımızla bunun protokolünü imzaladık. Güney Çevre yolu bitecek. Bu şehir benden ne bekliyor onu biliyorum. Bu şehrin beklentileri neler çok iyi biliyorum. Bu güzel projeleri bir taraftan şehrimize kazandıracağız. Trabzon'un evladı olarak istihdam konusunda da çalışacağız. Bu şehrin gençlerine iş kapısı bulacağız. Gençlerimizin iş için dışarılara gitmesini istemiyoruz. Organize sanayi siteleri yapacağız. Kadınlar için Tekstil Kent Projesini yapacağız. Çalışacağız, gayret edeceğiz. Yeter ki, siz güçlü bir şekilde bu kardeşinizin arkasında durun. Bugüne kadar durdunuz, teşekkür ederim. Şu anda ekonomimizde sıkıntı var. Emeklilerin, kiracıların sıkıntıları var. Enflasyon konusunda sıkıntı var. Ama bütün sıkıntıları çözecek lider de Recep Tayyip Erdoğan'dır. O milletin umududur, mazlumun, mağdurun umududur. Biz de çok çalışacağız. Bu dönem güzel projeler yaptık. İnşallah yeni dönemde de yapacağız. Biz buraya sevdalıyız ne yaparsak bu şehre yakışır. Trabzonspor'u da unutmuyoruz. İki tane güzel projemiz var. Trabzonspor Yaşam Akademisi ve Trabzonspor Köyü'nü gençlerimize sunacağız. Bunun için de kararlıyız" dedi.

"Halkımıza çok özel projeler sunacağız"

Mitingde konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Adayı Ergin Aydın ise mitingin 31 Mart seçimlerinin bir provası olduğunu belirterek, "Adaylığımız açıklandıktan sonra şehrimizin her mahallesinde programlar yaptık. Şerhimizde gezerken mahallelerimizde daha önce yaptığımız hizmetlerin karşılığını görmeye başladık. 14 başlıkta 61 çözüm önerisi belirttik. Trabzon'da Ortahisar'da yaşayan halkımıza sunacağımız çok özel projelerimiz var. Birileri gibi tarihini unutanlardan değil, tarihini hatırlatanlardanız. Postane binamızı Ortahisar Belediyemizin kullanımına sundular. Burada Türk Tarihi Araştırma Merkezi oluşturuyoruz. Tarihimizi çok iyi bilmemiz lazım. Tarihini bilmeyen bir devlet yoktur. Bunun için Türkiye dimdik ayaktadır. Genel başkanımız 81 ilde dokunmadık yer bırakmamıştır. Ortahisar'da 87 mahallede dokunmadık yer kalmayacak. İnşallah 31 Mart'ta çalışmalarımızın karşılığını alarak hizmetlerimize devam edeceğiz. Bizim amacımız Trabzon'a ve Ortahisar'a hizmettir. Trabzon'da 2 gün sonra yerel hizmetler ağı başlayacaktır, geçmişte olduğu gibi. Sayın Murat Zorluoğlu ve Ahmet Metin Genç başkanlarıma hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - TRABZON