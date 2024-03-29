Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü, Korkuteli ve Elmalı\'da vatandaşla buluştu Açıklaması

Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, 4 yıl 10 ay istirahat edip, seçime 5 kala çalışmaya başlayanların proje anlatmak yerine hakaret ettiklerini belirterek, "Neresinden tutsanız dökülen, hiçbir projesi olmayan bir yönetim var. Artık bunların gitmesi gerekiyor." dedi.
Tütüncü, seçim çalışmaları kapsamında Antalya'nın Korkuteli ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Seçim otobüsüyle Yazır, Küçükköy, Çomaklı, Yeşilyayla, Yelten ve şehir merkezinde vatandaşları selamlayan ve taleplerini dinleyen Tütüncü, çocuklara da oyuncak dağıttı.
İlçedeki Şehitler Anıtı Meydanı'nda iftar programına katılan Tütüncü, burada yaptığı konuşmada, bugüne kadar vatandaşın karşısına projeleriyle, hizmetleriyle çıktığını dile getirerek, seçim döneminde eserlerin, vizyonların yarışması gerektiğine inandığını ve kendisinin bu anlayışla yoluna devam ettiğini söyledi.
Projesi olmayan, hizmet üretemeyen adayların ise iftira atma yolunu seçtiğini aktaran Tütüncü, "4 yıl 10 ay istirahat edip, seçime 5 kala çalışmaya başlayanlar, meydanlara çıkıp ağız dolusu hakaretler ediyorlar. Eğer bir aday böyle çılgınca rakibine saldırıyorsa seçimi kaybetmiştir." diye konuştu.
Kepez Belediye Başkanlığı döneminde önemli yatırımlar yaptıklarını, ilçenin çehresini değiştirdiklerini anlatan Tütüncü, Antalya'nın çehresini değiştirmeye, yıllardır çözülemeyen sorunları çözmeye aday olduklarını belirtti.
Tütüncü, vatandaşlardan pazar günü yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı Korkuteli Belediye Başkan adayı Sadık Önal'a ve kendisine destek istedi.
Tütüncü, Elmalı'da mitingde konuştu
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü, Elmalı ilçesinde düzenlenen mitinge de katıldı.
Burada coşkuyla karşılanan Tütüncü, yaptığı konuşmada, her oyu emanet olarak gördüklerini ve gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.
Bazı adayların ise seçime 5 kala çalışmaya, peyzaj ile insanların gözünü boyamaya çalıştığını dile getiren Tütüncü, Cumhur İttifakı'nda seçimin ertesi günü hizmet üretilmeye başlandığını ve devasa yatırımlar yapıldığını kaydetti.
Büyükşehir belediye başkanının öncelikle kentin altyapısını iyileştirmesi gerektiğini belirten Tütüncü, altyapı yapılmadığı, rögarlar temizlenmediği için son yıllarda Antalya'da ciddi sel olaylarının yaşandığını, hatta bu sellerin can kayıplarına neden olduğunu görmeye başladıklarını bildirdi.
Bu görüntülerin Antalya'ya yakışmadığını aktaran Tütüncü, şunları söyledi:
"Bir belediye başkanı tekrar aday olduysa, seçim döneminde önce bundan 5 yıl önce neler yaptığını ve bundan sonra neler yapacağını anlatmalı. Bunların hizmet çantası boş, 5 yılda ne yaptılar ki ne anlatsınlar. Neresinden tutsanız dökülen, hiç bir projesi olmayan bir yönetim var. Artık bunların gitmesi gerekiyor."
Hizmet yapamayanların çocuk bezi, damacana ile bilboardlara reklam verdiğini ifade eden Tütüncü, "Böyle reklamları bir büyükşehir belediye başkanına yakıştıramıyorum. Bu yardımları biz zaten yapıyoruz. Biz yıllarca öğrencilere burslar verdik, hiçbirinin de reklamını yapmıyoruz." diye konuştu.
Programlara AK Parti Antalya Milletvekili ve eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, AK Parti MKYK üyesi Menderes Türel, partililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Son Dakika › Politika › Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü, Korkuteli ve Elmalı'da vatandaşla buluştu Açıklaması - Son Dakika
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