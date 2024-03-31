Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş Oyunu Kullandı

Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Efeler ilçesinde oyunu kullandı. Demokrasi şöleni içerisinde seçim sürecini tamamladıklarını ifade eden Savaş, "Bu akşam tarihi bir başarıya imza atacağız" dedi.
Aydın'da havaların iyi olmasıyla birlikte vatandaşlar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine yoğun ilgi gösterdi. Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Efeler ilçesi Kemer Mahallesinde bulunan Sosyal Bilimleri Lisesi'nde oy kullandı. Oy kullanırken eşi Nilay Savaş ile birlikte sırada bekleyen Savaş, sandık görevleriyle selamlaştıktan sonra oyunu kullandı. Eşiyle birlikte Savaş, zarfı sandığa attı.
Oyunu kullandıktan sonra okulun bahçesinde açıklama yapan Savaş, "Demokrasi şehidi merhum Başbakanımız Adnan Menderes'in emaneti olan şehrimizde tarihi bir seçime gidiyoruz. Yaklaşık 3 ay süren seçim süreci büyük olgunlukla şehrimizde geçirdik. Demokrasi şöleni içerisinde seçim sürecini hep birlikte geçirdik. Yerel yönetim anlamında hizmetlerden mahrum olan şehrimizin sorunlarının ve mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında yapılması gerekenleri anlattık. Şehrimizin büyümesi, gelişmesi adına yapacaklarımızı, projelerimizi anlattık. Ben sandıktan gerçek belediyeciliğin çıkacağına inancım tam ve Aydınımız şaha kalkacaktır. Hemşerilerimiz yeni bir sayfa aralayacaktır. Bu akşam tarihi bir başarıya imza atacağız. Hep beraber, hep birlikte kayıp yılları önümüzdeki dönem telefi edeceğiz. Kronik sorunları çözdüğümüz gibi şehrimizin büyümesi, gelişmesi adına da önümüzdeki dönem önemli işlere imza atacağız" dedi.
Aydın'ın gelişen, büyüyen Türkiye'den daha fazla pay alması adına iyi işler yapacaklarını belirten Savaş, "Havaların güzel olması nedeniyle seçimlere katılım güzel. Önümüzdeki dönem demokrasimiz ve aydınlık yarınlar adına seçimlerin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu. - AYDIN
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