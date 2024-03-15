Cumhur ittifakı Aziziye Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu, vizyon projelerinde gençleri de unutmadı. 5 Yılda 40 Vizyon Projesini vatandaşa anlatan Tavlaşoğlu, özellikle ilçede muhtelif yerlerde kurmayı düşündüğü ücretsiz Wİ-Fİ noktalarıyla gençlerin internet erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.
Erzurum merkeze bağlı ilçeler arasında en yoğun genç nüfusu elinde bulunduran Aziziye'de, internet erişim noktalarının artık zaruriyet haline geldiğini anlatan Başkan Adayı Tavlaşoğlu, "40 Vizyon projemizi hazırlarken 7'den 70'e her kesimin ihtiyaçlarını gözetmeye gayret ettik. Gençlerimizin sosyal hayatlarında ve eğitimlerinde önemli bir ihtiyaç olan internet erişimini ilk yapacaklarımız arasına koyduk. Nasip olursa göreve geldiğimizde gençlerimizi bu nimetten istifade ettireceğiz" diye konuştu.
Bisiklet kiralama noktaları kurulacak
Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu, projeleri arasında yine gençler ve çocukların ihtiyaçları arasında yer alan bisiklet kullanımını yaygın hale getirmek için ilçe genelinde bisiklet kullanım noktaları oluşturacaklarını söyledi.
Böylelikle sağlıklı yaşamın vazgeçilmezi olan sporun özendirilmesinin amaçlandığını dile getiren Başkan Adayı Tavlaşoğlu, "Gençlerimizi ve çocuklarımızı spora yönlendirmek ve Aziziye'de yaşamayı sahada cazip hale nasıl getirebiliriz diye hazırlıklarımız var. İnşallah bisiklet kiralama noktaları da bunlardan sadece birisi. İlçenin herhangi bir noktasında kurulacak bu istasyonda alınan bisiklet başka bir yerdeki istasyona bırakılabilecek." dedi. - ERZURUM
Son Dakika › Politika › Cumhur İttifakı Aziziye Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu Gençlere Yönelik Vizyon Projelerini Açıkladı - Son Dakika
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Halfeti ilçesinde düzenlenen iftarda şehit ve gazi yakınlarıyla birlikte iftar yaptı. İftar programına Vali Şıldak'a ilçe protokolü de eşlik etti. İftar öncesi masaları dolaşan Vali Şıldak, şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti. İftarın ardından davetliler ezanın okunmasıyla birlikte iftarlarını açtılar.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca her gün farklı bir mahallede düzenlediği iftar sofrasını bu kez Fatih Mahallesi'nde kurdu. Başkan Zolan, yeni dönemle ilgili projeleri olduğunu belirterek, Denizli'nin daha iyiye, daha güzele gitmesini istediklerini söyledi.
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, yabancı yatırımcıların Türkiye'nin dezenflasyon programına olan inancının seçimlerin ardından daha da pekişeceğini ve not artışlarının geleceğini söyledi. Avdagiç ayrıca İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın İstanbul'da hayata geçirdiği projeleri Türkiye genelinde uyguladığını belirtti.
Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcıları Ekrem Alfatlı ve Prof Dr. Durmuş Boztuğ, BBP Bursa İl başkanı ve Cumhur ittifakı meclis üyesi adayı Oğuz Han, Cumhur İttifakının Gemlik Belediye Başkan adayı Refik Yılmaz ile birlikte Gemlik Hünkar Hacı Bektaş Veli Cem Evi'ni ziyaret etti. Ziyarette yapılan konuşmalarda birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı ve seçimlerin kavga aracı olmaması gerektiği belirtildi. Ziyaret dua ile sonlandırıldı.
Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, geçen 5 yılda yapılanların Honaz'ın çehresini değiştirerek, temiz hava ve güzel bir doğa içinde yaşamak isteyenlerin cazibe merkezi aline geldiğini belirtti.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nü ziyaret ederek çalışanlarıyla bir araya geldi. İşçiler tarafından coşku ile karşılanan Günel, görevde olduğu 5 yılda tüm belediye personelinin hem maddi hem de manevi açıdan her zaman yanında olduğunu söyledi.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Hacı Bektaş-ı Veli Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. İftar öncesinde davetlilerle görüşen Başkan Bakkalcıoğlu, programda yaptığı konuşmada belediyenin projelerini ve cemevi yapımını anlattı.
Bitlis'in Hizan ilçesindeki Kaymakam Nurhalil Özçelik, İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanlığındaki askerlerle iftar yaptı. Kaymakam Özçelik, askerlerle aynı sofrada iftar yapmanın mutluluğunu dile getirerek, jandarma teşkilatının vatan ve bayrak için zorlu şartlarda mücadele ettiğini vurguladı. İftar programına Kaymakam Özçelik'in yanı sıra diğer yetkililer ve askerler de katıldı.
CHP Seyhan Belediye Başkan Adayı Oya Tekin, partisinden 2019 yılında Belediye Başkanı seçilen Akif Kemal Akay'ı eleştirdi. Tekin, Seyhan'da belediyecilik anlamında son 5 yılın kayıp olduğunu söyledi. Akay ise 2019 yılında CHP'den seçilmiş, ancak yeniden aday gösterilmeyince partiden istifa etmiş ve İYİ Parti'nin belediye başkan adayı olmuştu. Tekin, Seyhan Belediyesi'nin hizmetlerden yoksun kaldığını ve bu durumun Seyhan'ın 5 yıllık bir kaybı olduğunu belirtti.
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