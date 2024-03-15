Cumhur İttifakı Aziziye Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu Gençlere Yönelik Vizyon Projelerini Açıkladı - Son Dakika
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Politika

Cumhur İttifakı Aziziye Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu Gençlere Yönelik Vizyon Projelerini Açıkladı

Cumhur İttifakı Aziziye Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu Gençlere Yönelik Vizyon Projelerini Açıkladı

Aziziye Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu, gençlerin ihtiyaçlarını gözeterek hazırladığı 40 vizyon projesini açıkladı. Projeler arasında ücretsiz Wİ-Fİ noktaları ve bisiklet kiralama noktaları da yer alıyor.

15.03.2024 09:44  Güncelleme: 09:52
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Cumhur ittifakı Aziziye Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu, vizyon projelerinde gençleri de unutmadı. 5 Yılda 40 Vizyon Projesini vatandaşa anlatan Tavlaşoğlu, özellikle ilçede muhtelif yerlerde kurmayı düşündüğü ücretsiz Wİ-Fİ noktalarıyla gençlerin internet erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Erzurum merkeze bağlı ilçeler arasında en yoğun genç nüfusu elinde bulunduran Aziziye'de, internet erişim noktalarının artık zaruriyet haline geldiğini anlatan Başkan Adayı Tavlaşoğlu, "40 Vizyon projemizi hazırlarken 7'den 70'e her kesimin ihtiyaçlarını gözetmeye gayret ettik. Gençlerimizin sosyal hayatlarında ve eğitimlerinde önemli bir ihtiyaç olan internet erişimini ilk yapacaklarımız arasına koyduk. Nasip olursa göreve geldiğimizde gençlerimizi bu nimetten istifade ettireceğiz" diye konuştu.

Bisiklet kiralama noktaları kurulacak

Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu, projeleri arasında yine gençler ve çocukların ihtiyaçları arasında yer alan bisiklet kullanımını yaygın hale getirmek için ilçe genelinde bisiklet kullanım noktaları oluşturacaklarını söyledi.

Böylelikle sağlıklı yaşamın vazgeçilmezi olan sporun özendirilmesinin amaçlandığını dile getiren Başkan Adayı Tavlaşoğlu, "Gençlerimizi ve çocuklarımızı spora yönlendirmek ve Aziziye'de yaşamayı sahada cazip hale nasıl getirebiliriz diye hazırlıklarımız var. İnşallah bisiklet kiralama noktaları da bunlardan sadece birisi. İlçenin herhangi bir noktasında kurulacak bu istasyonda alınan bisiklet başka bir yerdeki istasyona bırakılabilecek." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhur İttifakı Aziziye Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu Gençlere Yönelik Vizyon Projelerini Açıkladı - Son Dakika

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