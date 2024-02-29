Cumhur İttifakı Aziziye Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu, Ilıca'da termal turizm ve işsizlik sorununa çözüm vadediyor - Son Dakika
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Politika

Cumhur İttifakı Aziziye Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu, Ilıca'da termal turizm ve işsizlik sorununa çözüm vadediyor

Cumhur İttifakı Aziziye Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu, Ilıca\'da termal turizm ve işsizlik sorununa çözüm vadediyor

Cumhur İttifakı Aziziye Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu, Ilıca'da termal turizm alanında özel sektör ve devlet yatırımlarına destek vereceğini söyledi. Ayrıca, 2. OSB'nin alt yapı çalışmalarının devam ettiğini ve binlerce işsiz gence istihdam sağlayacağını belirtti.

29.02.2024 16:01  Güncelleme: 16:13
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Cumhur ittifakı Aziziye Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu, seçim çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor.

Aday olarak açıklanmasının hemen ardından ilk olarak Mahalle statüsündeki köylere ve Ilıca Mahallesi'ne çıkarma yapan Tavlaşoğlu, gittiği her yerde özellikle Cumhur ittifakı vurgusu yapıyor.

Tavlaşoğlu, Cumhur ittifakının proje değil dava odaklı olduğuna dikkat çekiyor. Erzurum'un ilk yerleşim yeri olan Ilıca'da esnaf ve vatandaşlarla buluşan Tavlaşoğlu, göreve gelmeleri halinde termal turizm alanında özel sektör ve devlet yatırımlarına destek vereceklerinin sözünü verdi.

Kendisinin Jeoloji Mühendisi olduğunu hatırlatan Başkan Adayı Tavlaşoğlu, Türkiye'deki termal sular içerisinde mineral bakımından oldukça zengin olan Ilıca termal sularının büyük yatırımları hak ettiğini dile getirdi.

Ilıca termal sularının büyük ölçekli yatırımlardan hak ettiğini alabilmesi için çalışacaklarını kaydeden Tavlaşoğlu, "Türkiye'nin en kaliteli termal suları büyük yatırımları sonuna kadar hak ediyor. Nasip olur göreve gelirsek bu yatırımların desteklenmesi konusunda çalışmalarımız olacak. Ilıcamız İnşallah Türkiye'nin en modern tesislerine sahip olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın!" dedi.

Ilıca'da büyük dönüşüm

Cumhur ittifakı Aziziye Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu, Ilıca termal sularının yatırımlarının yanı sıra yine Ilıca Şeker Fabrikasının hemen karşısında bulunan 2. OSB'nin alt yapı çalışmalarının devam ettiği hatırlatmasında bulundu.

Önümüzdeki yıl içerisinde 5 bine yakın işsizin istihdamı ile başlangıç yapacak 2. OSB'nin Erzurum'un işsizlik ihtiyacına bile cevap verecek nitelikte olacağının altını çizen Tavlaşoğlu, "2. Organize Sanayi Bölgesi daha şimdiden yatırımcının ilgi odağı olmuş durumda. Bir an önce yerleşmek için çaba gösteren firmalarımız binlerle ifade edilecek istihdam sözünü veriyorlar. İnşallah Ilıca'nın bu vesile ile büyük değişim ve dönüşümünü de görmüş olacağız." şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhur İttifakı Aziziye Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu, Ilıca'da termal turizm ve işsizlik sorununa çözüm vadediyor - Son Dakika

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