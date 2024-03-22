Cumhur İttifakı Aziziye Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu, pazarcı esnafını dinledi

Politika

Cumhur İttifakı Aziziye Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu, seçim çalışmaları kapmasında pazarcı esnafını dinleyip taleplerini aldı.

Semt pazarı esnafının yoğun ilgisi ile karşılaşan Tavlaşoğlu, ilçe ekonomisinin önemli unsurları olan semt pazarcılarının istekleri için göreve gelmeleri halinde kapalı Pazar yeri yapılması için çalışacaklarını anlattı. Tavlaşoğlu, dokuz ay kış mevsiminin hüküm sürdüğü Erzurum'da, vatandaşlar ve pazarcı esnafından en çok talepler arasında kapalı pazar yeri istekleri bulunduğuna dikkat çekti. Semt pazarlarından alışveriş tercihini devam ettiren vatandaşlarda kapalı mekanlarda alışveriş ile temizlik ve hijyenin hem de sıcak ortamda alışveriş yapılabilmesinin gerekliliğini kaydeden Başkan Adayı Tavlaşoğlu, "Ilıca ve Dadaşkent bölgemizde haftanın Çarşamba ve Perşembe günleri kurulan pazarlarımız çok yoğun oluyor. Bu bölgelerimizde kapalı Pazar yerlerinin kurulması yönünde sürekli talep geliyor. Allah nasip eder göreve gelirsek, bu ihtiyacın bir an önce giderilmesi konusunda çok işlevli, çalışmadığı zamanlarda da farklı ihtiyaçlarda kullanılabilecek pazar yerlerini hayata geçireceğiz. Bu pazarlarda kendi ürünlerini satmak isteyen çiftçilerimiz içinde yerlerimiz bulunacak" dedi. - ERZURUM