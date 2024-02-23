Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Adaylarını Tanıttı

Politika

Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, "Biz çok güzel bir kadroyla Bodrum'a hizmet etmeye hazırız, kararlıyız. Cumhur İttifakı'nı Bodrum İttifakı'na dönüştürüyoruz ve bu ittifakın sınırlarını her geçen gün samimiyetle daha da genişletiyoruz" dedi.

Cumhur İttifakı AK Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bodrum Belediye Meclis üyesi adaylarını tanıtmak amacıyla bir toplantı düzenledi. Yalıkavak Yeldeğirmenleri'nde gerçekleştirilen kahvaltılı basın toplantısına Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Meclis Üyesi adaylarının yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Hacı Dalda, MHP İlçe Başkanı Tayyar Şafak, BBP İlçe Başkanı Mustafa Kıroğlu ve partilerin yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Cumhur İttifakı'nın Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun aday tanıtımı öncesinde bir konuşma yaparak, bir dünya kenti olan Bodrum'un biriken ve çözümsüz kalan sorunlarını Bodrum halkıyla ve Bodrum sevdasını yüreğinde taşıyan liyakatlı bir kadro ile çözmek için yola çıktıklarını belirtti. Tosun, "Cumhurbaşkanımızın görev vermesiyle başlayan adaylık sürecimizde Bodrum'umuzu karış karış geziyoruz. Yapacaklarımızı anlatıyoruz. Bodrum yarımadasının kronikleşmiş sorunlarına yönelik projelerimizi anlatıyoruz. Hazırız ve kararlıyız, 31 Mart 2024 tarihinden itibaren yeni bir belediyecilik serüvenine başlıyoruz" diye konuştu.

Bir dünya kenti olan Bodrum'un çok önemli bir turizm merkezi olmasına rağmen sorun biriktirerek yoluna devam ettiğini söyleyen Tosun, "Biz sahadaki sorunları tespit ederek, kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, her vatandaşımızı kucaklayarak ve yaşamına dokunarak hizmet etmek için geliyoruz. Meclis kadromuz da bunun göstergesi. Biz Bodrum yarımadasında Cumhur İttifakı'nı Bodrum İttifakı'na dönüştürüyoruz ve bu ittifakın sınırlarını her geçen gün daha da genişletiyoruz" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Tosun, Cumhur İttifakı Meclis Üyesi listesinin toplumun her kesimini, Bodrum'da faaliyet gösteren tüm sektörleri temsil eden, Bodrum'u tanıyan, bilen ve Bodrum'da yaşayan isimler olduğunu vurgulayarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bodrum'a hizmet etmek ve Bodrum'umuzun sorunlarını çözmek için bir araya gelen bu kadronun derdi, sevdası Bodrum arkadaşlar. Bodrum'da kadınlarımızın, gençlerimizin problemleri, kirlenen denizlerimiz, toplanamayan çöplerimiz, Bodrum halkı ile irtibatı kopan Belediyemizin yeniden kurumsallaştırılması için ortak akılla Bodrum'umuzu yöneteceğiz. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki Bodrum Belediyesi'nden memnuniyet oranı yüzde 15'lere düşmüş vaziyette. Halktan kopmuş bir belediye var. Oysa ki belediye, mahallindeki ihtiyaçları karşılamak üzere kurulmuş bir yerel yönetim kuruluşudur. Maalesef yıllardır işlevini yitirmiş durumda. Biz belediyeyi Bodrumlularla birlikte yöneteceğiz. Güle oynaya bir belediyecilik serüvenine hazırlanıyoruz. Herhangi bir ideolojiyi, kültürü, yaşam şeklini empoze etmeden var olana saygı duymak suretiyle, Bodrum'daki tüm vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için var gücümüzle çalışacağız."

Mehmet Tosun, Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya'nın "İnananlar kaybetmez" sözüne atıfta bulunarak, "Biz, sizlere inanıyoruz. Bodrumlu hemşehrilerimizin sağduyusuna inanıyoruz. Bu seçimi alacağız ve Bodrum için çalışacağız arkadaşlar" şeklinde konuştu.

Mehmet Tosun, konuşmasının ardından Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Meclis üyelerini tek tek basına tanıttı. Tosun, tanıtım programının sonunda basın aracılığıyla tüm Bodrum halkını, 24 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek Konacık'taki Seçim Koordinasyon Ofisi'nin açılışına davet etti.

Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, dün İstanbul'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir toplantı yaptıklarını ve Bodrum'un sektöre dair sorunlarını ve projelerini paylaştıklarını belirterek, Bakan Ersoy'un 27 Şubat 2024 Salı günü Bodrum'a geleceği müjdesini de basın mensuplarıyla paylaştı.

Cumhur İttifakı'nın Bodrum Belediye Meclis Üyesi Adayları ise şu isimlerden oluştu:

1-Rıza Karakaya, 2- Nevzat Kanber, 3- Mustafa Uslu, 4- Ayşen Kılıç Bozan, 5- Cahit Eles, 6- Av. Halime Kaya Öztok, 7- Seha Ergene, 8- Ahmet Bayzıt, 9- Çiğdem Songül Aktaş, 10- Devran Aygün, 11- Yener Çelik, 12- Abdullah Eren, 13 - Ekrem Baylak, 14- Osman Dumanlı, 15- Ayşegül Özsavran, 16- Mehmet Efeoğlu, 17- Enver Kantarmış, 18 - Tolga Kara, 19 - Özkan Temel, 20 - Yasin Algın, 21- Nurullah Çiftçi, 22- Murat Gözüm. - MUĞLA