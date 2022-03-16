Cumhur ittifakı için Bursa'da örnek işbirliği - Son Dakika
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Cumhur ittifakı için Bursa'da örnek işbirliği

16.03.2022 09:35
Cumhur ittifakı için Bursa'da örnek işbirliği

Cumhur ittifakının Türkiye'de en güzel örneklerinden birisi Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yaşanıyor.

Cumhur ittifakının Türkiye'de en güzel örneklerinden birisi Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yaşanıyor. MHP'li Belediye Başkanı, Ak Parti ve MHP İlçe Başkanları ilçenin meseleleri için hep birlikte yollara düştü

Cumhur İttifakının MHP'li Belediye Başkanı Davut Aydın, AK Parti Yenişehir ilçe Başkanı Fikret Hatipoğlu, MHP Yenişehir ilçe Başkanı Arif Eren ilçe halkının beklentilerini karşılamak için hep birlikte yollara düştü.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Cumhur İttifakı olarak başarılı bir şekilde ilçemize hizmet etmek için hep birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Başkanlarımızla birlikte ilçemizde halkımızın beklentilerini karşılamak için yollardayız. İstek ve beklentileri biliyor, bunun için de çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmıyoruz. Gidilmesi gereken her yere hep birlikte gidererek; halkımızın isteklerini dinliyor ve çözüyoruz" dedi.

Vatandaşlar ise sıkıntı ve taleplerinin kısa sürede çözüldüğüne dikkat çekerek, Başkanlara günün 24 saati ulaştıklarını ifade ettiler. - BURSA

Cumhur ittifakı için Bursa'da örnek işbirliği

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Cumhur İttifakı, Yenişehir, Hisarcık, Bursa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhur ittifakı için Bursa'da örnek işbirliği - Son Dakika


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