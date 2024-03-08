Cumhur İttifakı Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer\'den 100 proje açıklaması

Cumhur İttifakı Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer, insan, çevre ve şehir odaklı hazırladıkları 100 projeyi anlattı.
Sümer, Aksu ilçesindeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçilmesi durumunda planladığı projeleri tanıttı.
Kepez için herkese hitap edecek, her aileye dokunacak önemli projeler hazırladıklarını dile getiren Sümer, tarımdan kalkınmaya, sanattan spor komplekslerine, kentleşmeden sosyal belediyecilik alanlarına kadar her alanda ilçeye yatırım yapacaklarını belirtti.
Projelerinden bahseden Sümer, şunları söyledi:
"Aile yaşam merkezlerinin sayısını artıracağız. Yeni kreşler açacağız. Açık, kapalı yüzme havuzları, kadın spor merkezleri, kadın konakları, kadın girişimcilik akademisi, 'Çocuk Köyü', su, serüven parkları, 'İzcilik köyleri', yeni nesil tema parkları, okullarımıza spor salonları yapacağız. İlkokul çocuklarımıza haftanın 3 günü sabah çöreği ve süt ikram edeceğiz."
Kepez'de ikamet edip üniversiteyi kazanan tüm öğrencilere sınav başarı hediyesi olarak 7 bin 500 lira destekte bulunacaklarını dile getiren Sümer, ayrıca üniversite sınavında Türkiye sıralamasında ilk 10 bine giren çocuklara playstation hediye edeceklerini bildirdi.
Gençler için istihdam ve staj bürosu oluşturacaklarını aktaran Sümer, ilçede öğrencilerin yeme içme ihtiyaçlarına da belediye olarak "leziz indirim kart" uygulamasıyla destek olacaklarını kaydetti.
"7'den 77'ye herkesin hayatına dokunacağız"
Yaşlılara yönelik de projeler hazırladıklarını anlatan Sümer, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İhtiyaç sahibi emeklilerimize evlere servisin de mümkün olacağı 'Emek Marketleri' kuracağız. Kaymakamlığımızla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla tespit ettiğimiz, belirlenen kriterlere haiz ihtiyaç sahibi emeklilerimize, 1 yıl süreyle 5 bin lira kira desteğinde bulunacağız. Vefa kıraathaneleri, huzur bahçeleri oluşturacağız."
Sosyal belediyecilik alanında da önemli projelere imza atacaklarını belirten Sümer, "Yeni evlenecek çiftlere ücretsiz düğün salonu uygulamasını başlatacağız. Her yeni doğan bebeğimizin ilk hediyesini biz vereceğiz. İlçemizde ikamet eden ihtiyaç sahibi hemşerilerimize Vakfımız üzerinden sosyal yardım kartı verilmek suretiyle nakdi yardımda bulunulacağız." diye konuştu.
Kepez'i şehircilik alanında da geleceğe taşıyacak çalışmalar yapacaklarını aktaran Sümer, ilçede cazibe merkezleri olacak prestijli caddeler yapacaklarını bildirdi.
İçerisinde engelli ailelerin de gönüllü olarak çalışabileceği, engellilerin doğal ortamda spor, sanat, kültür aktivitelerini yapabileceği rehabilitasyon köyleri inşa edeceklerini belirten Sümer, engelsiz mola evleri kuracaklarını kaydetti.
Pil fabrikasının olduğu yere millet bahçesi yaparak yeşil alanlarının sayısını artıracaklarını dile getiren Sümer, Kepez'in dört bir yanındaki yeşil alanları mesire alanları olarak halkın hizmetine sunacaklarını söyledi.
Çevre dostu ve sürdürülebilir bir şehir için sıfır atık ve iklim müzesi kuracaklarını, Kepez'de yaşayan gençlerin iklim mücadelesine aktif katılımını sağlamak amacıyla İklim Elçileri Projesi'ni hayata geçireceklerini bildiren Sümer, "Projelerimizle 7'den 77'ye herkesin hayatına dokunacağız." dedi.
Son Dakika › Politika › Cumhur İttifakı Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer'den 100 proje açıklaması - Son Dakika
Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı. Arıkan, kadınların toplumun ilerlemesindeki en büyük güç olduğunu belirtti.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Menemen'de yapılanların İzmir'in diğer ilçeleri için bir teminat olduğunu belirtti. Dağ, seçim sonrası gece-gündüz demeden çok çalışacaklarını söyledi.
Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde yapılan Mera Komisyon toplantısında Afyonkarahisar'ı ilgilendiren 10 konu karara bağlandı. Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak ve komisyon üyeleri katıldı.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, yerel seçimlere sayılı günler kala siyasi üslubun sertleşmeye başladığını üzülerek gördüklerini belirterek, "Lütfen bu seçime hazırlık yapan bütün siyasi partiler, bu siyasi partilerin merkez yöneticileri ve adayları kullandıkları dile, üsluba dikkat etsinler." dedi. Yapıcıoğlu, Kartepe ilçesinde bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, 23 gün sonra yerel seçimlerin yapılacağını söyledi.
AK Parti Eskişehir Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması gerçekleştirdi. Ünalır, kadınların hak mücadelesine vurgu yaparak, AK Parti'nin kadınların karar alma mekanizmalarına katılımını artırmak için yaptığı düzenlemeleri anlattı. Ayrıca, kız öğrencilerin okullaşma oranının arttığını ve kamudaki kadın istihdamının yüzde 40'ı aştığını belirtti.
İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen ATV kazasında bir kişinin ölümüne neden olan şüphelilerin, olaydan sonra Mısır'a kaçtıkları tespit edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mısır adli makamlarıyla görüşmeler devam ederken şahısların ABD'ye kaçtıklarının bildirildiğini açıkladı. Bakan Tunç, hem diplomatik hem hukuki yollardan sürecin takipçisi olduklarını belirtti.
BBC'nin teyit ettiği uydu fotoğraflarına göre İsrail Ordusu, Gazze'nin kuzeyinde bölgeyi doğudan batıya geçen yeni bir yol inşasını tamamladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlık bünyesinde yer alan teşkilatlarda kadına şiddetle ilgili faaliyet gösteren birim sayısının bin 267'ye yükseldiğini söyledi. Bakan Yerlikaya ayrıca, elektronik kelepçe projesiyle yüksek riskli pek çok muhtemel şiddet vakasını önlediklerini ve kadına yönelik şiddetle mücadele alanında faaliyet gösteren birim sayısını bin 267'ye çıkardıklarını belirtti.
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Mart ayı meclis toplantısının 2. birleşiminde yaptığı konuşmada, çalışma arkadaşlarına teşekkür etti ve Esenyurtlulara minnettarlığını dile getirdi. Ayrıca, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla belediye çalışanlarına çiçek ve hediye verildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye İttifakının belediye başkan adaylarının herkese açık olduğunu belirtti. Özel ayrıca, deprem konutlarıyla ilgili hükümetin sözlerini yerine getiremediğini ve Türkiye İttifakının renklerinin kırmızı ve beyaz olduğunu vurguladı. Aday tanıtım toplantısında Kocaeli'deki CHP adayları da tanıtıldı.
Osmaniye'de iki ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Mahzen-3' operasyonunda gözaltına alınan 52 şüpheliden 39'u tutuklandı. Operasyon sonucunda suç örgütü elebaşları da dahil olmak üzere 39 zanlı tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında suç örgütlerinin işlediği olaylar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?