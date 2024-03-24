Cumhur İttifakı Kepez Belediye Başkan Adayı Rıza Sümer, Erenköy Mahallesi\'nde İftar Programı Düzenledi

Cumhur İttifakı Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer, Erenköy Mahallesi'nde düzenlediği iftarda 2 bin kişiyle buluştu. Yaptığı tüm ziyaretlerde çocukların yoğun sevgisiyle karşılaşan Sümer, "Haftanın 3 günü çocuklarımızın kahvaltısı bizden. Hem besin değeri yüksek çörekleri, hem içeceklerini ücretsiz bir şekilde biz ikram edeceğiz" dedi.
Kepez Belediye Başkan adayı Av. Rıza Sümer, Ramazan ayının 13. gününde Erenköy Mahallesi ve çevresinde bulunan mahallelerin sakinleriyle bir araya geldi. MHP Kepez İlçe Başkanı Servet Ersoy'un eşlik ettiği programda Rıza Sümer, konuşmasına, Ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştirmesini dileyerek başladı. Havanın sertliğine rağmen alanın tamamını dolduran kalabalıktan memnuniyetini dile getiren Sümer, "Ekmeğimizi paylaştığımız gönül soframıza hoş geldiniz. Davetimize katılıp, bu güzel günde bizlerle birlikte olduğunuz için her birinize teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve dayanışmamızı daim eylesin, tuttuğumuz oruçlarımızı, yaptığımız ibadetlerimizi kabul etsin. Ramazan'ı Şerif-imiz mübarek olsun" diye konuştu.
Kepez'deki okullara spor salonu yapılacak
Kepez'e sunacağı hizmetleri "İnsan, Şehir, Çevre" ögeleri üzerine kuran ve "Ailelerimiz, Kadınlarımız, Çocuklarımız, Gençlerimiz, Yaşlılarımız, Sosyal Belediyecilik, Akıllı Şehircilik, Yüzde Yüz Erişilebilir Kepez, Yeşil Kepez, Sıfır Atık Politikası, Kültür ve Turizm, Tarım" başlıkları altında toplayan Rıza Sümer, iftar alanında çocukların sevgi seliyle karşılaşması üzerine çocuklar için hayata geçirecekleri projeleri açıkladı. Sümer, "Çocuklarımızın kaliteli ve doğru spor yapabilmesi maksadıyla bölgelerimizin hemen hemen hepsinde okullarımıza spor salonları yapacağız. Bu projeyi, Milli Eğitim Bakanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve federasyonların iş birliğinde hayata geçireceğiz. Haftanın 3 günü çocuklarımızın kahvaltısı bizden. Hem besin değeri yüksek çörekleri, hem içeceklerini ücretsiz bir şekilde biz ikram edeceğiz. Okullarımızın güvenli birer liman olduğu "Güvenli Okul Bölgeleri" projemizle, çocuklarımızın eğitim gördüğü alanları daha huzurlu ve korunaklı hale getireceğiz. Bu konuda, 20 senedir Kepez Belediyemizin ve emniyetimizin ciddi çalışmaları var. Her gün artan nüfus ve muhtemel tehlikelerin farkında olacağız. Okulların etrafında hem trafik yoğunluğu bakımından hem de güvenlik açısından olağanüstü güvenlik tedbirleri alacağız. Cadde üzerindeki ve yoğun ilkokullarda zabıtalarımızı görevlendirerek, öğrencilerimizin güvenliğini sağlamak için özellikle okul giriş-çıkış saatlerinde teyakkuzda olacağız" ifadelerine yer verdi.
Turizm projeleriyle, kalkınmaya destek hedeflenecek
Kültür ve Turizm başlığı altında topladıkları projeleri de mahalle sakinleriyle paylaşan Rıza Sümer, Kepez'de hayata geçirmeyi planladıkları kültürel tasarılar ve etkinlikler hakkında bilgi verdi. Sümer, konuşmasını şu şekilde sonlandırdı: "Kepez ilçesinde; kültürel mirası, doğal güzellikleri ve aktif yaşam imkanlarını bir araya getiren kapsamlı bir turizm projesi başlatıyoruz. Proje, tarihi Lyrboton Kome Antik Kenti'ni öne çıkaracak, yürüyüş, bisiklet ve iz sürme için yeni fırsatlar sunacağız. .Yeni Drag Pisti, Off Road Pisti ve Enduro Motor Sporları Pisti yapacağız. Bu tesisler, gençlerimizin ve spor tutkunlarının heyecan ve adrenalini doyasıya yaşayabilecekleri modern ve güvenli alanlar olacak. Ayrıca, bu tesislerin inşasıyla birlikte spor turizmini de şehrimize çekerek ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacağız. Bu projelerle şehrimizi motor sporları dünyasında önde gelen bir merkez haline getirerek, gençlerimizin ve sporseverlerin hayallerini gerçeğe dönüştüreceğiz. İlçemizin hasretle beklediği yağlı güreş şenliğini ilçemize yeniden kazandıracağız. İlçemizin en önemli iş kollarından biri de zeytincilik. Bu değerli mirasa sahip çıkmak ve ilçenin zeytin üretimini desteklemek için Lyrboton Kome Antik Kenti'nde "Zeytincilik Festivali" düzenleyeceğiz. "Kepez Çiçek Festivali"ni yeniden düzenlemeyi planlıyoruz. Kesme çiçek ihracatçılarımızla, şehrimizin tamamında çiçek açtıracağız. Hayırlı uğurlu olsun"
Rıza Sümer, Erenköy Mahallesi'nde yapılan iftar buluşmasının ardından, programına ev toplantıları ve dernek ziyaretleriyle devam etti. - ANTALYA
Son Dakika › Politika › Cumhur İttifakı Kepez Belediye Başkan Adayı Rıza Sümer, Erenköy Mahallesi'nde İftar Programı Düzenledi - Son Dakika
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