Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan: Haksızlığa uğrayan personelin yanındayız

Politika

Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, iş akdi feshedilen belediye personellerine ilişkin, "Haksızlığa uğrayan personellerimizin işe geri dönüşlerini sağlamak için her zaman yanlarındayız. Kimsenin işiyle, aşıyla, alın teriyle oynamayacağız" dedi.

Yaklaşan yerel seçimler öncesi ziyaretlerini sürdüren Soydan, katıldığı bir programda iş akdi feshedilen Mersin Büyükşehir Belediyesi personellerine dair açıklamalarda bulundu. Soydan, "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bağımsızlığımızın nişanesi Türk Bayrağımız ile sorunu olmayanla bizim de sorunumuz olmaz. Bunu şiar edinerek hiç kimseyi işten çıkarmayacağımızın, haksızlığa uğrayan personellerimizin de işe geri dönüşlerini sağlamak için her daim yanlarında olacağımızın bilinmesini isterim" diye konuştu.

"Eşitlik ve adalet getireceğiz"

Mersin'e eşit ve adaletli bir yönetim modelini getireceklerine vurgu yapan Soydan, "Bu eşitlik ve adalet ilkelerine ilk önce kendi belediyemiz içinden başlayacağız. Mersin Büyükşehir Belediyesinde çalışan personelimizin mutlu olması gerekiyor. Biz hiç kimsenin siyasi ya da dünya görüşüne bakmadan, işiyle, aşıyla, alın teriyle oynamadan, hiç kimsenin yapmak istemediği işlere zorlamadan çalışacağız. Biz önce kendi personelimizle mutlu olmak zorundayız. Biz kendi iç yapımızda mutlu olacağız ki verimlilik artsın. Biz mutlu olursak Mersin mutlu olacak" ifadelerini kullandı.

"Haksızlığa uğrayan personelin sonuna kadar yanındayız"

Mevcut belediye yönetiminin göreve ilk geldiğinde binlerce çalışanın, siyasi görüş ayrılıkları gibi bazı nedenlerden dolayı iş akdini feshettiğini dile getiren Soydan, şöyle devam etti; "Bu sayı 3 bin civarında. Belki de 4 bin. Bu arkadaşlarımız mahkeme yoluyla haklılıklarını da ispat ettiler. Ama maalesef o noktada bir geri dönüş olmadı. Biz iş akdi feshedilen, haksızlığa uğrayan arkadaşlarımızın da sonuna kadar yönetime geldiğimizde yanlarında olacağız."

İstihdama dair projelerinin hazır olduğunun altını çizen Serdar Soydan, "9 Mart tarihinde projelerimizi vatandaşlarımızın taktirine sunacağız. Bu projelerimiz ile birlikte istihdamı da sağlayacağız. İstihdam sağladığımız zaman iş konusunda da bir sıkıntı olmayacak" dedi. - MERSİN