Cumhur İttifakı\'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın Bodrum\'da esnaf ziyaretlerinde bulundu

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında Bodrum ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.
Ayaydın, ilk olarak Bodrum ilçesinde basın mensuplarıyla bir araya gelip projelerini ve çalışmalarını anlattı.
Daha sonra Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun ile Mumcular pazarını gezen Ayaydın, bölgedeki esnafı ziyaret etti.
Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden, taleplerini dinleyen Ayaydın ve Tosun seçimlerde destek istedi.
Başkan adayları, daha sonra gittikleri bölgede, uzun süre önce yapımına başlanan Mumcular Mahallesi'ndeki yolun bitirilmemesine ve çevrede açık olan çukurların tehlike yaratmasına tepki gösterdi.
Mazı Mahallesi'ne de geçerek bölge halkıyla bir araya gelen Ayaydın ve Tosun, çocuklarla da yakından ilgilendi.
Ayaydın, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, seçilmesi durumunda bazı yasaklar getireceğine yönelik iddiaların dile getirildiğini anımsatarak, bunların asılsız olduğunu söyledi.
Kendisinin ve ailesinin 25 yıldır Bodrum'da yaşadığını dile getiren Ayaydın, "25 yıldır ben eşim, kızlarım ve oğlum Bodrum'da normal hayat standartlarında yaşıyoruz. Bugüne kadar hiç kimse ne bana ne kızlarıma ne eşime ne de oğlumun hayat tarzlarına müdahale etmedi, etmez. Biz niye hayat tarzına müdahale edelim? Ben büyükşehir belediye başkanı seçildikten sonra da yaşantımda hiçbir değişiklik olmayacak. Bugüne kadar nasıl yaşadıksa ben ve ailem bu şekilde yaşayacağız." dedi.
AK Parti'nin bugüne kadar hayat tarzlarına asla müdahale etmediğini, bundan sonra da ne kendisinin ne de bir başkasının hayat tarzına müdahale etmeyeceğini dile getiren Ayaydın, şöyle konuştu:
"Belediye başkanı seçildiğimizde 'içkili yerlere ruhsat verilmeyecek' deniliyor. Bu tamamen yanlış, böyle bir şey olması mümkün değil. Herkes istediği gibi içkili yer de açar, içkisini de içer, içki de satar. Bu benim ilgi alanımın dışındadır. Herkes dilediği gibi yaşar. Asla bir müdahale söz konusu olmayacak. Bunu çıkaranlar korkuya kapılmışlardır, seçimi kaybediyorlar, bizim seçimi kazanacağımızı görüyorlar, halkın teveccühünün bizden yana olduğunu görüyorlar. Panikle ne yapacağını, ne söyleyeceğini şaşırıyorlar. Bu sefer AK Parti gelirse hayat tarzına müdahale edilecek gibi dedikodular yapıyorlar. Asla bir müdahale söz konusu olmayacak. Herkes nasıl yaşamak istiyorsa, dilediği gibi yaşayacak."
Ayaydın, belediye başkanı seçildiğinde Muğla ve ilçelerinin konserlerle, sinemalarla, tiyatrolarla, etkinlikler ve sergilerle bir sanat şehri olacağını, gençlerin istediği sanatçıları getireceğini dile getirdi.
Bodrum Şehir Stadının ilçeye yakışmadığını belirten Ayaydın, "Yeni Bodrum Stadı projesini de hazırladım. Finansmanı da hazır. 76 dönüm içerisinde Kızılağaç Mahallesi'nde. Bodrum spor maçlarını orada oynayacak. 10 bin kişilik UEFA standartlarında bir stat olacak. Mevcut stadın yerini de meydan, yeşil alan ve rekreasyon alanı yapacağız. Bodrum'un şehir merkezini canlandıracağız, gençlerimize spor imkanları, gençlerimiz için her türlü ulusal ve uluslararası etkinlikler olacak. Gençlerimizin hayat tarzlarına bırakın müdahale etmeyi, onlarla birlikte yaşayacağız, onların arzu ettikleri şeyleri de Bodrum'a getireceğiz." ifadelerini kullandı.
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