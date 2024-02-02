 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Cumhur İttifakı Muğla'da esnafı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhur İttifakı Muğla'da esnafı ziyaret etti

Cumhur İttifakı Muğla\'da esnafı ziyaret etti

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın ve Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, seçim çalışmaları kapsamında Marmaris ilçesinde esnafı ziyaret etti. Ayaydın ve Yazıcı, esnafın taleplerini dinleyerek sorunları hızlıca çözeceklerini ve vatandaşların kendilerine ulaşabileceğini belirtti.

02.02.2024 19:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın ve Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, seçim çalışmaları kapsamında Marmaris ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Ayaydın ve Yazıcı ilk olarak sanayi sitesinde esnaf ve çalışanlarla tokalaşarak hatırlarını sordu. Sanayi esnafının taleplerini de dinleyen Ayaydın, esnafla bir süre sohbet etti.

Yeniyol Caddesi, Kapalı Çarşı ve Yat Limanı esnafını da ziyaret eden Ayaydın, alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet edip seçimlerde destek istedi.

Marmaris Yat Limanı'nda bir esnafın büyükşehir belediyesinden hizmet alamadıkları gibi muhatap bile bulamadıklarını söylemesi üzerine Ayaydın, bütün sorunları hızlıca çözeceklerini, esnafın ve vatandaşın kendisine ulaşabileceğini kaydetti.

Ayaydın'a, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, AK Parti İl Koordinatörü İbrahim Ayaydın, MHP Muğla İl Başkanı Oğuz Akarfırat ve partililer eşlik etti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Aydın Ayaydın, Marmaris, Muğla, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhur İttifakı Muğla'da esnafı ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2024 19:56:21. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhur İttifakı Muğla'da esnafı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement