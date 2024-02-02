Cumhur İttifakı Muğla\'da esnafı ziyaret etti

Politika

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın ve Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, seçim çalışmaları kapsamında Marmaris ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Ayaydın ve Yazıcı ilk olarak sanayi sitesinde esnaf ve çalışanlarla tokalaşarak hatırlarını sordu. Sanayi esnafının taleplerini de dinleyen Ayaydın, esnafla bir süre sohbet etti.

Yeniyol Caddesi, Kapalı Çarşı ve Yat Limanı esnafını da ziyaret eden Ayaydın, alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet edip seçimlerde destek istedi.

Marmaris Yat Limanı'nda bir esnafın büyükşehir belediyesinden hizmet alamadıkları gibi muhatap bile bulamadıklarını söylemesi üzerine Ayaydın, bütün sorunları hızlıca çözeceklerini, esnafın ve vatandaşın kendisine ulaşabileceğini kaydetti.

Ayaydın'a, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, AK Parti İl Koordinatörü İbrahim Ayaydın, MHP Muğla İl Başkanı Oğuz Akarfırat ve partililer eşlik etti.