Cumhur İttifakı\'ndan Horasan çıkarması

Cumhur İttifakı bileşenlerinden AK Parti ve MHP, Horasan ilçesine adeta çıkarma yaptı.
AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Fatma Öncü ve Abdurrahim Fırat, MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kadın Kolları Başkanı Beyzanur Saltuklu Özdemir ve Gençlik Kolları Başkanı Gökberk Kocaaliler Horasan mitinge katıldı.
AK Parti Erzurum Milletvekilli Selami Altınok, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, Ekonomide Örnek Şehir olmak için esnafla fikir alışverişi yaptıklarını anlatarak sözlerine şöyle devam etti, " Horasan'ın erenleri yine coşkulu, yine ilk günkü aşkıyla bizleri karşıladı. Vatandaşlarımızın her alanda gelişmiş ve kalkınmış ilçemizde yaşamaları için dünden daha büyük azim ve kararlılıkla AK kadrolarımızla çalışmaya devam edeceğiz. Horasan için hazırız kararlıyız" AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkenin her köşesinde yükselen kalkınma ve birlik ruhunu daha da güçlendirme azmi içerisinde olduklarını belirterek" Cumhurbaşkanımızın "Daha güçlü Türkiye" vizyonu doğrultusunda, Horasan'da attığımız her adım, bu büyük yolculuğun bir parçasıdır. " dedi
AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Erenler Diyarı Horasan'da büyük bir buluşma gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "AK Partimizin güçlü ve birlikte yürüyen kadroları, Horasan'ın desteklerini toplamak üzere coşkuyla bir araya geldik. Durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Horasanlı hemşehrilerimizin desteğiyle daha da güçleniyoruz. Birlikte omuz omuza, daha ileriye." şeklinde konuştu. MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, "Genel Başkan Yardımcımız Kamil Aydın, AK Parti Milletvekillerimiz, MHP il, ilçe teşkilatımız, Cumhur İttifakımızın Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkan Adayları ile Erenler şehri Horasan'ımızda hemşehrilerimizle buluştuk. Yerel seçimler öncesi ittifakımızın ilçemizde rekor oy oranıyla kazanacağına dair sözleştik. Sağolasın Horasan, Varolasın Horasan." diye konuştu.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erenler diyarı Horasan'da vatandaşlarla buluştuklarını söyleyerek, " Milletimize hizmetkar olma ahdimizi dün olduğu gibi bugün de eşsiz bir sevda ile sürdürüyoruz. Destek ve dualarını bizden esirgemeyen kardeşlerimizle birlikte 31 Mart'ta destan yazacağız inşallah. Bizleri coşkuyla karşılayan Horasanlı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum" dedi. - ERZURUM
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