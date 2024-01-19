Cumhur İttifakı\'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Altınok, seçim çalışmalarına Hacı Bayram-ı Veli\'de başladı

Cumhur ittifakının Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Altınok, seçim çalışmalarına Hacı Bayram-ı Veli'de başladı

ANKARA - Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim çalışmalarına Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde başladı.

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, sabah namazı saatinde Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan ile Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde bir araya geldi. Sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra Hacı Bayram-ı Veli Türbesi'nde dua eden Altınok, vatandaşların taleplerini dinledi.