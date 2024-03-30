Cumhur İttifakı\'nın Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Savaş ve Efeler Belediyesi Başkan adayı Burak Pehlivan Partililerle Buluştu

Politika

Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Savaş ile Efeler Belediyesi Başkan adayı Burak Pehlivan partililerle buluştu.

AK Parti Aydın İl Başkanlığı ve MHP İl Başkanlığınca Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen "Zafere son 1 gün" etkinliğine çok sayıda partili katıldı.

Burada konuşan Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Savaş, yaklaşık 3 aydır Aydın'ın her mahallesini ve sokağını karış karış dolaştıklarını söyledi.

Aydın'da yeni bir sayfa açmak için yola çıktıklarını aktaran Savaş, "Kayıp yılları telafi etmek için yola çıktık. Merhum demokrasi şehidi Adnan Menderes'in memleketine sahip çıkmak için yola çıktık. İnanıyorum ki yarın zafer bizim olacak. Zafer hepimizin olacak." dedi.

Bu şehri halkla birlikte yöneteceklerini vurgulayan Savaş, "Evet yarın akşam itibarıyla soygun düzeni, talan düzeni, haraç düzene reklam dönemi bitecek. Yepyeni bir dönem başlayacak. Sahada görevimiz bugün akşam itibarıyla bitiyor. Ama asıl olan yarınki görevimiz. Sandıklara sahip çıkmaya hazır mıyız? Sandıkları patlatmaya hazır olan arkadaşlar. Bu şehri birlikte yöneteceğiz arkadaşlar." diye konuştu.

Efeler Belediyesi Başkan adayı Burak Pehlivan da çok çalıştıklarını, seçimi kazandıktan sonra da çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Etkinliğe, AK Parti Aydın milletvekilleri Ömer Özmen ve Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer, AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten ile MHP İl Başkanı Haluk Alıcık da katıldı.