Cumhur İttifakı\'nın Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

Cumhur İttifakı'nın Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, seçim çalışmalarına devam etti.
Mumcular Mahallesi'ndeki pazar yerinde düzenlenen iftar programının ardından konuşma yapan Tosun, Bodrum'un doğasına, toprağına, denizine sahip çıkan bir belediyecilik için yola çıktıklarını söyledi.
Mumcular'ın, Bodrum Yarımadası'nın pek çok mahallesi gibi sorunlarıyla birlikte büyüdüğünü ve on yıldır Bodrum'u Muğla'yı yönetenler tarafından yok sayıldığını belirten Tosun, "Karaova mutsuz, Bodrum mutsuz. 31 Mart 2024 seçimlerinde bir kez daha iş başa düştü ve Bodrum'u hizmetle buluşturmak için yine yollara düştük. Gözbebeği bu memleketimiz can çekişiyor. Mumcularımızın merkezindeki iki kilometrelik yolu üç ayda yapamayan, esnafa, vatandaşa eziyet eden bu belediyeden hiç kimse memnun değil." dedi.
Tosun, belediye başkanlığı yaptığı dönemde Konacık beldesini, Bodrum'un en yaşanabilir mahallelerinden biri haline getirdiklerini anlattı.
Bodrum'un ulaşım ve trafik sorununun her geçen yıl içinden çıkılmaz hale geldiğini, musluklarından su akmadığını, imar, kanalizasyon ve arıtma sorunlarıyla boğuştuğunu dile getiren Tosun, "Başta yeni çevre yolu olmak üzere, kentin trafik sorununu tümüyle çözecek üç ayrı ulaşım projesini derhal hayata geçirecek. Su eylem planı ile Bodrum'un içme ve kullanma suyu sorununu da çözeceğiz. Mumcular'a yönelik spor salonu, gençlik merkezi, açık spor kompleksleri, kreş ve düğün salonu ile mezbaha ve soğuk hava deposu yatırımları yapılacak." ifadelerini kullandı.
Tosun, "Karaova'nın ne imar sorunu kalacak, ne de altyapı. Köylerin her birinde kanalizasyon şebekesi olacak. Önümüzdeki beş yıl içerisinde benim güzel memleketim Karaova, daha yaşanılabilir daha mutlu insanların olduğu bir bölge haline gelecek. Size bunun sözünü veriyorum." dedi.
Tosun, konuşmasının sonunda meclis üyesi adaylarını sahneye çağırarak ekibiyle birlikte vatandaşları selamladı.
Programa, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Hacı Dalda, MHP İlçe Başkanı Tayyar Şafak, BBP İlçe Başkanı Mustafa Kıroğlu, Cumhur İttifakı'nın Bodrum Belediyesi meclis üyesi adayları ile partililer katıldı.
Son Dakika › Politika › Cumhur İttifakı'nın Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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