Cumhur İttifakı\'nın Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan, Sağlık Çalışanlarını Ziyaret Etti

Politika

Cumhur İttifakı'nın Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla günün sağlık çalışanlarına ayırdı. Efelerdeki sağlık kurumlarını ve hastaneleri ziyaret edip sağlık çalışanlarına çiçek takdim eden Pehlivan, "Her şeyimizi sağlığımıza sağlığımızı da size borçluyuz" dedi.

Tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutlayan Burak Pehlivan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada; " 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturu çağdaş bir toplum ve güçlü bir devlet olabilmenin ön koşuludur. Her şeyin başı sağlıktır. Kanuni Sultan Süleyman'ın 'Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi' sözü sağlığın önemini en net şekilde anlatmaktadır. Bu vesileyle şehrimizde görev yapan sağlık çalışanlarımızı ziyaret edip özverili çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür edip günlerini kutladık" dedi. - AYDIN