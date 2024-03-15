Cumhur İttifakı\'nın Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan, Sağlık Çalışanlarını Ziyaret Etti

Cumhur İttifakı'nın Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla günün sağlık çalışanlarına ayırdı. Efelerdeki sağlık kurumlarını ve hastaneleri ziyaret edip sağlık çalışanlarına çiçek takdim eden Pehlivan, "Her şeyimizi sağlığımıza sağlığımızı da size borçluyuz" dedi.
Tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutlayan Burak Pehlivan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada; " 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturu çağdaş bir toplum ve güçlü bir devlet olabilmenin ön koşuludur. Her şeyin başı sağlıktır. Kanuni Sultan Süleyman'ın 'Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi' sözü sağlığın önemini en net şekilde anlatmaktadır. Bu vesileyle şehrimizde görev yapan sağlık çalışanlarımızı ziyaret edip özverili çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür edip günlerini kutladık" dedi. - AYDIN
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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Türkiye'nin Gazze'deki saldırılara karşı tutumunu değerlendirerek, Türkiye gibi bölgesel güçlerin rol oynamadan çözüme ulaşmanın zor olduğunu belirtti. Flake ayrıca Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki pozisyonunu ve NATO'ya İsveç'in üyeliğine verdiği onayı da değerlendirdi.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki, 31 Mart akşamı biz kazanacağız. Tüm İstanbullu hemşehrilerimizle Saraçhane'ye yürüyeceğiz.
Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Galip Özel, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda eğitim uçağının düşmesi sonucu meydana gelen kazada Uzm. Çvş. Ercan Güven'in şehit haberi üzerine seçim çalışmalarında müziği kesti. Galip Özel'in bu anlamlı tavrı takdir topladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhur İttifakı'nın hesabi değil hasbi bir ittifak olduğunu belirterek, Türkiye'nin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi. Yerlikaya, terör örgütleriyle mücadelenin sürdüğünü ve son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacaklarını vurguladı. Ayrıca yerli ve milli savunma sanayinin gelişmesiyle teröristlerin gökyüzüne bakamaz hale geldiğini ifade etti.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Rize'nin Derepazarı ilçesinde yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduklarını ve 30 büyükşehirde tam ittifakları olduğunu belirtti. Destici, ayrıca doğuda bazı illerde PKK'nın siyasi uzantısının kazanmasını engellemek için aday çıkarmadıklarını ve Cumhur İttifakı'nın adaylarını desteklediklerini ifade etti.
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