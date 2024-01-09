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Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hava Şehitliği'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hava Şehitliği'ni ziyaret etti

İdris Nebi Hatipoğlu, seçim programı kapsamında Reşadiye Camisi'nde namaz kıldıktan sonra Hava Şehitliği'ni ziyaret ederek şehit kabirlerinin başında dua etti. Ziyarette AK Parti ve BBP yöneticileri de yer aldı.

Cumhur İttifakı\'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hava Şehitliği\'ni ziyaret etti
09.01.2024 - 10:10,
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Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı İdris Nebi Hatipoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi programının ilk gününde Hava Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

Hatipoğlu, seçim programı kapsamında kent merkezindeki Reşadiye Camisi'nde sabah namazı kıldı. Hatipoğlu, namazın ardından cami bahçesinde vatandaşlara dağıtılan çorbadan içti.

Daha sonra Vişnelik Mahallesi'ndeki Hava Şehitliği'ni ziyaret eden Hatipoğlu, şehit kabirlerinin başında dua etti.

Programda Hatipoğlu'na, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, Büyük Birlik Partisi Eskişehir İl Başkanı Taha Baksan, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Musab Tayyib Altınkaynak, Odunpazarı İlçe Başkanı Ümit Sezer, Tepebaşı İlçe Başkanı Emre Aydın ile partililer eşlik etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hava Şehitliği'ni ziyaret etti - Son Dakika
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