 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan, kent için hazırladıkları 3 ana tema ve 9 ilkeyi açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan, kent için hazırladıkları 3 ana tema ve 9 ilkeyi açıkladı

Cumhur İttifakı\'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan, kent için hazırladıkları 3 ana tema ve 9 ilkeyi açıkladı

Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan, Mersin'in sorunlarını ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak 3 ana tema ve 9 ilke belirlediklerini açıkladı. Soydan, Mersin'i daha yaşanılabilir ve modern bir şehir haline getirmek için hizmet edeceklerini vurguladı. Ayrıca, Mersin'in iyi yönetilmediğini ve geriye gittiğini belirterek, metroya, raylı sistemlere, alt yapı çalışmalarına ve yeni bulvarlara ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Soydan, birlik ve beraberlik içinde çalışarak Mersin'i ekonomi, tarım ve turizmde zirveye taşıyacaklarını ve şehri cazibe merkezi haline getireceklerini ifade etti.

03.02.2024 21:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan, kent için hazırladıkları 3 ana tema ve 9 ilkeyi açıkladı.

Soydan, bir otelde düzenlendiği "3 Ana Tema ve 9 İlkemiz Toplantısı"nda, Mersin'in sorunlarını, ihtiyaçlarını, potansiyelini ve güzelliklerini çok iyi bildiklerini söyledi.

En büyük hedefinin verdiği sözleri tutmak ve kenti hak ettiği yere taşımak olduğunu anlatan Soydan, göreve geldiklerinde Mersin ve ilçeleri için hizmet edeceğini kaydetti.

Soydan, Mersin için büyük hayallerinin olduğunu aktararak, "Projelerimizi hayata geçirirken sizlerin görüşleri, önerileri, talepleri ve katılımı bizim için her şeyden önemli. Kadınların, gençlerin, yaşı büyük ama ruhu hep genç büyüklerimizin, çocuklarımızın söz sahibi olduğu bir idare anlayışıyla Mersin'i hep birlikte yöneteceğiz." diye konuştu.

" Akdeniz'in incisi olan bu kent maalesef iyi yönetilmiyor"

Yapacakları hizmetlerle Mersin'i daha yaşanılabilir ve modern bir şehir haline getireceklerini vurgulayan Soydan, şöyle devam etti:

"Akdeniz'in incisi olan bu kent maalesef iyi yönetilmiyor. Mersin, bu ülkenin her anlamda en önemli 5 kentinden biri olması gerekirken, bağımsız bir araştırma şirketi tarafından yapılan 'en yaşanılabilir şehirler listesi'nde maalesef ilk 20'de bile değil. Özellikle Mersin, son beş yılda dramatik şekilde geriye gitti. Buna artık 'dur' demenin zamanı geldi. Mersin'in billboard veya sosyal medya belediyeciliğine değil, metroya, kent içi raylı sistemlere, alt ve üst geçitlere, kavşaklara, yeni bulvarlara, alt yapı çalışmalarına ihtiyacı var."

Soydan, birlik ve beraberlik içinde güzel hedeflere yürüyeceklerini ve kenti cazibe merkezi haline getireceklerini belirterek, "Üretken belediyecilik şiarıyla Mersin'i 3 ana temada; ekonomi, tarım ve turizmde zirveye taşıyacağız. Mersin'i Akdeniz'in başkenti yapmak istiyoruz. Mersin'i sizlerin ve çocuklarımızın gurur duyacağı bir şehir yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Soydan, Mersin vizyonu için "Dijital ve akıllı şehir Mersin", "Planlı ve dirençli şehir Mersin", "Ayrıştıran şehir değil birleştiren şehir Mersin", "Yatırım ve lojistik şehri Mersin", "Herkes için herkese göre belediyecilik", "Yeşili ve mavisiyle yaşanılabilir şehir Mersin", "İnsana aşık şehir Mersin", "Canlıların dost şehri Mersin", "Kültür ve sanat şehri Mersin" olarak 9 ilke hazırladıklarını aktardı.

Toplantıya AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mustafa Sever, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, MHP Mersin İl Başkanı Ömer Gürsoy da katıldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Serdar Soydan, Akdeniz, Mersin, Yerel yönetim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan, kent için hazırladıkları 3 ana tema ve 9 ilkeyi açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2024 21:54:03. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan, kent için hazırladıkları 3 ana tema ve 9 ilkeyi açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement