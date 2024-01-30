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Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Muğla'nın sorunlarını iletti - Son Dakika
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Politika

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Muğla'nın sorunlarını iletti

Cumhur İttifakı\'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a Muğla\'nın sorunlarını iletti

Aydın Ayaydın, Muğla'nın sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiğini ve denizlerin temizliği için acil yardım talebinde bulunduğunu açıkladı. Ayaydın, Muğla'da yaşanan sorunları yerinde görerek rapor haline getirdiğini belirtti ve destek istediği konuları dile getirdi.

30.01.2024 16:56
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Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Muğla'nın sorunları anlattığını, Fethiye ve Marmaris körfezleri başta olmak üzere denizlerin temizliği için acil yardım talebinde bulunduğunu açıkladı.

Ayaydın, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme yaptığını bildirdi.

Yaklaşık 1 aydır, Muğla'nın ilçelerini karış karış gezdiğini belirten Ayaydın, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sorunları yerinde görerek, ilgililerden ve hemşehrilerimden gelen şikayetleri de rapor haline getiriyorum. İstanbul'da Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek, Muğla ile alakalı sorunları iletme fırsatı buldum. Fethiye ve Marmaris körfezleri başta olmak üzere denizlerin temizliği için acil yardım talebinde bulundum. Seydikemer Belediye Başkanı başta olmak üzere Seydikemerlilerin bir an önce bitirilmesi için yoğun çaba gösterdiği Karabel Tüneli ve bu tünelle bağlantılı ölüm yolu olarak bilinen Söğüt-Seydikemer yolunun acilen yapılması için de destek istedim."

Ayaydın, açıklamasında, Muğla'ya çok değer veren, yerel belediyecilik anlamında birikmiş pek çok sorunu olduğunu gören bir liderin olmasının kendileri için büyük bir şans olduğunu belirtti.

Muğlalıların sorununun kendi sorunu olduğunu aktaran Ayaydın açıklamasında, "Bu sorunları çözmek için hangi kurum olursa olsun kapısında yatacağım, peşini bırakmadan konuları takip edeceğim. Kazanan Muğla olacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Muğla'nın sorunlarını iletti - Son Dakika


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