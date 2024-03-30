Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, halka hizmetin önemini vurguladı - Son Dakika
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Politika

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, halka hizmetin önemini vurguladı

Cumhur İttifakı\'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, halka hizmetin önemini vurguladı

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, İskele Meydanı'nda düzenlenen Büyük Bodrum Mitingi'nde yaptığı konuşmada, mevcut yönetimin kavga ettiğini belirterek, kendisinin ve Mehmet Tosun'un halka hizmet odaklı olduğunu vurguladı. Ayaydın, göreve geldiklerinde ilçenin alt ve üstyapı sorunlarını çözeceklerini ve 80'den fazla projeyi tamamlayacaklarını söyledi. Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun da projelerini 5 yıl içinde tamamlayacağını ifade etti.

30.03.2024 17:49
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Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, dertlerinin koltuk değil halka hizmet olduğunu söyledi.

İskele Meydanı'nda düzenlenen "Büyük Bodrum Mitingi'nde" konuşan Ayaydın, kendisi ve Mehmet Tosun'un Bodrum ve Muğla aşkıyla yandığını ifade etti.

Mevcut yönetimin birbirleriyle kavga ettiğini dile getiren Ayaydın, "Sizlere su getireceklerine, yol, kanalizasyon yapacaklarına, trafiği çözeceklerine birbirileriyle kavga ettiler. Onların derdi koltuk, benim ve Mehmet Tosun'un derdi ise halka hizmet olacaktır." dedi.

Kente belediyenin hizmet yapmadığını belirten Ayaydın, göreve geldiklerinde ilçenin alt ve üstyapı sorunlarını kısa sürede çözeceklerini kaydetti.

Ayaydın, yönetimi devraldıklarında işe öncelikle altyapıyı tamamlayarak başlayacaklarını, 80'den fazla projeyi de 5 yıllık sürede tamamlayacaklarını dile getirdi.

Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun da projelerinin tamamını 5 yıl içinde yapacağını belirtti.

Vatandaşlardan 5 yıllığına hizmet yetkisi istediğini belirten Tosun, "Size vaat ettiklerimizi, anlattığımız projeleri beş yıl içinde yapamaz isek o zaman beş sene sonra bu sandık tekrar gelecek, bir karar gününe daha tanıklık edeceğiz. Yapamazsak bizi de gönderin sevgili hemşehrilerim." diye konuştu.

Büyük Bodrum mitinginde şarkıcı Hande Ünsal ve Murda sahne aldı.

Kaynak: AA

Aydın Ayaydın, Mehmet Tosun, Bodrum, Muğla, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, halka hizmetin önemini vurguladı - Son Dakika

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