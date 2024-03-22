Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu, seçim çalışmaları kapsamında esnaflara ve derneklere ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Politika

Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu, seçim çalışmaları kapsamında esnaflara ve derneklere ziyaretlerde bulundu

Cumhur İttifakı\'nın Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu, seçim çalışmaları kapsamında esnaflara ve derneklere ziyaretlerde bulundu

Özdemir Manavoğlu, Antalya Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneği, Yenigün pazar yeri esnafı, Antalya Vanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Ayrıca, Menderes Türel ve Sadullah Güneş ile Kaleiçi'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Nazmi Demir'in cenaze törenine de katıldı.

22.03.2024 16:59  Güncelleme: 17:04
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Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu, seçim çalışmaları kapsamında esnaflara ve çeşitli derneklere ziyaretlerde bulundu.

Antalya Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Gülnaroğlu ile bir araya gelen Manavoğlu, ardından Muratpaşa ilçesindeki Yenigün pazar yerinde esnafı ziyaret etti.

Esnafların talep ve sorunlarını dinleyen Manavoğlu, göreve geldiklerinde hayata geçirecekleri projeleri anlattı.

Manavoğlu, daha sonra, Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü ile Antalya Vanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne ziyarette bulundu.

Görüşmelerinin ardından Manavoğlu, AK Parti MKYK üyesi Menderes Türel ve MHP Muratpaşa İlçe Başkanı Sadullah Güneş ile Kaleiçi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Manavoğlu ayrıca, 1972-1973 yıllarında Antalyaspor'da forma giyen ve "Arap Nazmi" lakabıyla tanınan Nazmi Demir'in cenaze törenine katıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu, seçim çalışmaları kapsamında esnaflara ve derneklere ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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