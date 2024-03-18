Cumhur İttifakı'nın Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir'den Aktepe Mahalle Buluşması - Son Dakika
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Politika

Cumhur İttifakı'nın Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir'den Aktepe Mahalle Buluşması

Cumhur İttifakı\'nın Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir\'den Aktepe Mahalle Buluşması

Cumhur İttifakı'nın Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, Aktepe'de mahalle buluşması düzenledi. Pekdemir, Pamukkale'de değişimi 6 ay içinde göreceklerini söyledi.

18.03.2024 15:07  Güncelleme: 15:11
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Cumhur İttifakı'nın Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, Aktepe'de mahalle buluşması yaptı. Katılım nedeniyle mitinge dönüşen buluşmada konuşan Pekdemir, "Pamukkale'de değişimi 6 ay içinde göreceksiniz. Bu da size Halil Pekdemir sözü" dedi.

31 Mart Yerel Seçimlerinin belki de en büyük gövde gösterilerinden biri önceki akşam Halil Pekdemir'in Aktepe Mahalle Buluşması'nda gerçekleştirildi. Gösterilen ilgi, buluşmayı bir mitinge çevirirken, Halil Pekdemir binlerce seçmene seslendi, projelerini anlattı. Pekdemir'in Aktepe'de gerçekleştirdiği coşkulu buluşmaya AK Parti Genel başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan gibi isimlerin yanı sıra AK Partili vekiller, il ve ilçe yöneticileri ile MHP kurmayları da destek verdi.

Dev buluşmada seçmene seslenen Halil Pekdemir, "Biz dersimize çalıştık. Notlarımızı aldık. Pamukkale'de yepyeni bir dönem başlıyor. Bu kardeşiniz, herkesin ulaşabildiği bir başkan olarak, belediyeyi ortak akılla yöneterek Pamukkale'nin tüm çehresini düzeltecek" dedi.

Uzun süredir görülmemiş bir kalabalığa seslenen AK Partili Halil Pekdemir, anlattığı tüm projelerin altına imza attığını vurgularken, "Pamukkale'de değişimi 6 ay içinde göreceksiniz. Bu da size Halil Pekdemir sözü" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Pamukkale, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhur İttifakı'nın Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir'den Aktepe Mahalle Buluşması - Son Dakika

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