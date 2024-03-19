Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Ziyaretlerine Devam Ediyor

Politika

Seçim çalışmaları çerçevesinde yoğun şekilde ziyaretlerine devam eden Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Belediye Meclis Üyesi Adayı Metin Öztürk ile ziyaret ettiği Karacahöyük, Yassıhöyük, Yürükkaracaören ve Kireç mahallelerinde coşkuyla karşılandı.

Kireç Mahallesi'ne yaptığı ziyarette meşaleler ve büyük bir coşkuyla karşılanan Özkan Alp, mahalle kıraathanesinde yaptığı konuşmada, "Odunpazarı merkezinin dışında kalan ama belediyenin hizmet götürmek zorunda olduğu birçok mahallemiz var. Bu mahallelerimiz merkezdeki hizmetten çok uzaktalar. Gözden uzak olunca gönülden ırak olmadığınızı bilmenizi istiyorum. Gönüller yapmak için yola çıktım. Sorunlarınızı biliyorum. Bu sorunları için projelerimiz hazır. 31 Mart'ta yetkiyi aldığımız andan itibaren çalışmaya başlıyoruz. Kireç mahallemizde ve çevre mahallelerde tarımsal sulama ile ilgili sıkıntılar olduğunu biliyorum. Ben bu işi Beylikova'da çözdüm. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile sürekli iletişimde olarak bu sorunu çözdüm. İnşallah Kireç Mahallemiz içinde aynı şekilde DSİ ile birlikte yapacağımız proje neticesinde, tarımsal arazilerimize basınçlı borulu şebeke sistemi kurarak, çok daha ucuza sulama sorununu çözecek. Bu sistemler ile daha ucuza sulama yapacağız. Çiftçimizin sulama maliyetleri düşerken daha etkili sulama ile verimi arttırarak çiftçimize kazandıracağız. Çözüm belli, çözecek belli, desteğinizi bekliyorum. Birlikte çalışacağız ve çiftçimizi kazandıracağız. Siz kazandıkça, Odunpazarı kazanacak" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR